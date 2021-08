Vente stratégique de Neelachal Ispat Nigam probable dans deux mois

En raison de pertes continues, la production à NINL a été interrompue et les employés n’ont pas reçu de salaire depuis plus d’un an. NINL avait enregistré une perte de Rs 402 crore en FY19 et Rs 827 crore au cours des neuf premiers mois de FY20.

Le Centre vise à achever le désinvestissement stratégique de 100 % de la participation dans Neelachal Ispat Nigam (NINL), basée à Odisha, détenue conjointement par quatre PSU centrales et deux PSU du gouvernement d’Odisha, dans quelques mois, ont indiqué des sources à FE.

Dans le cadre du processus en deux étapes géré par la Direction de l’investissement et de la gestion du patrimoine public (DIPAM), les soumissionnaires présélectionnés devraient soumettre prochainement des offres financières. Entre autres, Tata Steel, JSW Steel et ArcelorMittal sont considérés comme des candidats clés pour l’entreprise sidérurgique intégrée en difficulté.

L’actionnariat de NINL se compose de Minerals & Metals Trading Corporation (49,78 %), National Mineral Development Corporation (10,10 %), MECON (0,68 %), Bharat Heavy Electricals (0,68 %), Industrial Promotion and Investment Corporation of Odisha (12 %) et Société minière d’Odisha (20,47 %). La vente de l’entreprise n’apportera aucun revenu au Centre, car les bénéfices iront aux parties prenantes.

En raison de pertes continues, la production à NINL a été interrompue et les employés n’ont pas reçu de salaire depuis plus d’un an. NINL avait enregistré une perte de Rs 402 crore en FY19 et Rs 827 crore au cours des neuf premiers mois de FY20.

“Les cotisations en attente des employés seront couvertes par les dispositions de la cascade”, a déclaré un haut responsable. Cela signifie que tous les reçus de la vente seront déposés dans un compte séquestre qui servira à payer les cotisations salariales des employés.

La réserve foncière peut intéresser de nouveaux investisseurs car elle peut offrir une opportunité d’expansion immédiate. La superficie totale des terres louées à NINL sur l’installation existante est d’environ 2 500 acres. Les installations de l’usine sont situées à un emplacement stratégique du complexe de Kalinganagar, à Odisha, à proximité du minerai de fer et d’autres matières premières. Il a également été attribué une mine de minerai de fer captive dans le district de Sundargarh et Keonjhar d’Odisha.

Le Centre espère que l’acheteur pourra apporter une nouvelle gestion/technologie/investissement pour la croissance de l’entreprise et pourrait utiliser des méthodes innovantes pour le développement des opérations commerciales, ce qui pourrait générer plus d’opportunités d’emploi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.