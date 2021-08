Vente stratégique IDBI Bank : 7 entreprises en course pour le conseiller en transactions

Jusqu’à présent, dans l’exercice en cours, le gouvernement a mobilisé 7 648 crores de roupies sous forme de recettes de désinvestissement.

Pas moins de sept sociétés, dont JM Financial, Ernst and Young et Deloitte, ont soumissionné pour gérer la vente stratégique d’IDBI Bank.

Ces entreprises feraient une présentation virtuelle devant la Direction de l’investissement et de la gestion des actifs publics, qui gère le processus de vente, le 10 août, selon un avis du DIPAM.

Les sociétés qui ont soumissionné pour agir en tant que conseiller en transactions sont Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, Ernst and Young LLP, ICICI Securities, JM Financial Ltd, KPMG, RBSA Capital Advisors LLP et SBI Capital Markets.

La DIPAM nommerait un conseiller en transactions pour la vente stratégique d’IDBI Bank, dans laquelle le gouvernement central et LIC détiennent ensemble plus de 94 pour cent.

LIC, qui exerce actuellement le contrôle de gestion, détient une participation de 49,24 pour cent, tandis que le gouvernement détient 45,48 pour cent de la banque. L’actionnariat non promoteur s’élève à 5,29 pour cent.

Le montant exact de la dilution des mises serait décidé plus tard.

En juin, le gouvernement a lancé un appel d’offres à des sociétés de conseil professionnelles réputées / banquiers d’investissement / banquiers d’affaires / institutions financières / banques, pour faciliter / assister le DIPAM dans le processus de désinvestissement stratégique d’IDBI Bank Ltd. ainsi que le transfert du contrôle de gestion, jusqu’à l’achèvement de la transaction. La date limite de soumission des offres était le 13 juillet, qui a ensuite été prolongée jusqu’au 22 juillet.

Le conseiller en transactions serait tenu de conseiller et d’assister le gouvernement sur les modalités de désinvestissement et le calendrier ; recommander le besoin d’autres intermédiaires requis pour le processus de vente/désinvestissement et également aider à l’identification et à la sélection de ceux-ci avec des termes de référence appropriés ; préparation de tous les documents comme le mémorandum d’information préliminaire (PIM), organiser des roadshows, suggérer des mesures pour récupérer la valeur optimale.

Le conseiller soutiendra également IDBI Bank dans la mise en place de la salle de données électroniques et contribuera au bon déroulement du processus de diligence raisonnable, aidera à positionner la cession des actions du GoI dans IDBI Bank pour organiser des tournées de présentation et susciter l’intérêt des candidats potentiels. acheteurs.

En mai, le Cabinet avait approuvé la vente stratégique de la totalité de la participation du gouvernement et de la Life Insurance Corporation (LIC) dans IDBI Bank Ltd.

En réponse aux questions reçues des conseillers potentiels en transactions d’IDBI Bank, le DIPAM avait précisé le mois dernier que puisque la participation de LIC serait vendue avec celle du gouvernement, un seul conseiller en transactions gérerait l’ensemble du processus de vente d’actions.

Le quantum de dilution de la participation serait déclaré avant l’étape RFP (Request for Proposal) de la transaction.

Dans son budget pour 2021-2022, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré que le processus de privatisation de la banque IDBI serait achevé au cours de l’exercice en cours. Le gouvernement vise à éponger Rs 1,75 crore lakh dans le budget actuel de la vente de participations minoritaires et de la privatisation.

Sur le crore de Rs 1,75 lakh, 1 crore de lakh Rs doit provenir de la vente de la participation du gouvernement dans les banques et les institutions financières du secteur public, tandis que 75 000 crore de Rs proviendraient des recettes de désinvestissement du CPSE.

Jusqu’à présent, dans l’exercice en cours, le gouvernement a mobilisé 7 648 crores de roupies sous forme de recettes de désinvestissement.

