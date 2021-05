Vente stratégique: les offres financières pour Air India, BPCL devraient être retardées de 3 mois jusqu’en septembre

Avec l’adoucissement de l’accord, les hauts fonctionnaires du gouvernement sont optimistes quant à l’accord sur l’IA qui traverse cette période. Les offres pour l’IA seront probablement inférieures à 20 000 crores de Rs.

Avec la deuxième vague de Covid entravant le mouvement des cadres des soumissionnaires, l’évaluation des actifs des deux grands CPSE du bloc – BPCL et Air India – est retardée. Cela a augmenté les chances de prolongation du processus de diligence raisonnable et, selon des sources officielles, les offres financières pour les deux entreprises devraient être retardées de trois mois jusqu’en septembre.

Le gouvernement est cependant toujours convaincu que les deux transactions seront conclues au cours de l’exercice en cours.

Nouvelles connexes

SBI, BPCL, Hero MotoCorp parmi les actions à acheter, les graphiques techniques suggèrent que Nifty pourrait rouler vers 14800 Le gouvernement peut atteindre jusqu’à 90% de l’objectif de désinvestissement pour l’exercice 22 avec une forte liquidité TCS, Yes Bank, BPCL, Coforge, Prabhat Dairy, Bandhan Bank, Adani Ports en bref aujourd’hui

«Les conseillers en transaction sont en contact avec les soumissionnaires, qui ont demandé plus de temps pour soumissionner pour l’IA. Covid a affecté la mobilité des représentants des soumissionnaires… l’inspection du site n’a pas lieu », a déclaré un responsable, ajoutant que le processus de vente de BPCL faisait également face à des difficultés similaires.

Même si les soumissionnaires présélectionnés des deux sociétés ont récemment eu accès à la salle de données et au contrat d’achat d’actions réel (SPA) pour une meilleure compréhension de l’actif et du passif des entreprises, les soumissionnaires doivent évaluer physiquement la valeur réelle des actifs des entreprises. “Une fois que les soumissionnaires sont à l’aise et ont terminé leur due diligence, la soumission d’offres financières ne prendra pas beaucoup de temps”, a déclaré le responsable.

La pandémie a également affecté le travail normal des conseillers en transactions et des conseillers juridiques pour les deux transactions.

Auparavant, le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (Dipam) espérait que les ventes d’IA et de BPCL seraient terminées d’ici septembre ou aux environs; les offres financières devaient être présentées en juin.

En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas, ont manifesté leur intérêt pour BPCL. La valeur marchande de la participation de 52,98% du Centre dans BPCL, qui était en baisse de 35% à Rs 39000 crore au 16 octobre 2020, par rapport à Rs 60000 crore en novembre 2019 (à peu près au moment où la proposition de vente de participation a été approuvée par le Cabinet de l’Union) , a récupéré à Rs 53 107 crore comme mardi. Cependant, les recettes réelles dépendront de l’évaluation et de la prise en compte d’une prime.

Tata Group faisait partie des «multiples» prétendants qui avaient présenté des offres préliminaires pour l’IA déficitaire en décembre 2020. Le gouvernement vend la totalité de sa participation de 100% dans la compagnie aérienne qui saigne depuis sa fusion avec Indian Airlines en 2007 .

N’ayant pas réussi à attirer un intérêt substantiel depuis 2017, le Centre a cette fois adouci l’accord sur l’IA en donnant aux prétendants potentiels la possibilité de soumissionner sur la valeur d’entreprise de la compagnie aérienne. Auparavant, l’acheteur devait prendre en charge jusqu’à 23286 crores de roupies sur la dette totale de plus de 60000 crores de Rs (au 31 mars 2019); le gouvernement était censé absorber le reste.

Avec l’adoucissement de l’accord, les hauts fonctionnaires du gouvernement sont optimistes quant à l’accord sur l’IA qui traverse cette période. Les offres pour l’IA seront probablement inférieures à 20 000 crores de Rs.

L’échec de l’exécution de l’introduction en bourse des LIC et du désinvestissement stratégique de BPCL a permis au Centre de ne récolter que 32 835 crores de roupies ou 16% de son estimation budgétaire de recettes de désinvestissement de 2,1 lakh crores de Rs au cours de l’exercice 21. Si l’introduction en bourse des PFR ne se concrétise pas, l’objectif de désinvestissement de 1,75 crore lakh de Rs au cours de l’exercice 22 pourrait également être manqué de loin.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.