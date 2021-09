Vente surprise d’Amazon à la fin de la fête du Travail, gadget de cuisine indispensable à 24 $, barre de son TCL à 50 $, AirPods 2 à 99 $, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La fête du Travail est peut-être terminée, mais quelqu’un a oublié de le dire à Amazon. Nous ne pouvons pas croire toutes les soldes de la fête du Travail qui sont encore disponibles en ce moment ! Il y a même un énorme vente surprise de la fête du travail sur les articles de maison et de cuisine avec certaines des remises les plus importantes que nous ayons vues tout au long de l’année. Vous ne voulez vraiment pas manquer ces offres spectaculaires.

Les bonnes affaires du mardi

Voici quelques faits saillants de la grande rafle d’aujourd’hui :

Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires du jour.

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Depstech WF010 Borescope IP67 Caméra d’inspection étanche Prix catalogue : 36,99 $ Prix : 29,59 $ Vous économisez : 7,40 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ouvre-boîtes électrique Kitchen Mama : Ouvrez vos boîtes en appuyant simplement sur un bouton Prix catalogue : 35,00 $ Prix : 24,64 $ Vous économisez : 10,36 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Masque facial Hotodeal KN95 20 PCS, masque anti-poussière à 5 couches Prix: 32,99 $ (1,65 $ / compte) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

TCP Global Salon World Safety – 3 boîtes (150 masques) de masques jetables respirants à 3 plis Prix:$39.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Apple AirPods avec étui de chargement Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Esicoo Smart Plug 4-Pack, Fonctionne avec Alexa et Google Assistant Prix catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tuff & Co. Crystal Clear iPhone Case Testé de qualité militaire Prix: 15,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Barre de son Dolby Digital TCL Alto 3 2.0 canaux 80W avec Bluetooth Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

DEPSTECH Endoscope sans fil à double objectif, caméra à portée 1080P avec 7 lumières LED, objectif vidéo de 0,31 po… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

ILIFE V5s Pro, robot aspirateur et vadrouille 2-en-1, mince, à chargement automatique automatique Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 129,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur robotique ILIFE A80 Max, aspiration 2000 Pa Max, connecté au Wi-Fi Prix catalogue : 279,99 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 110,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Hub de garage intelligent MyQ de Chamberlain avec Bluetooth Prix de liste : 29,99 $ Prix : 23,99 $ Vous économisez : 6,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ring Video Doorbell 3 – Wi-Fi amélioré, détection de mouvement améliorée, installation facile Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 139,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Matelas hybride en mousse à mémoire et à ressorts Linenspa de 8 pouces (grand lit) Prix catalogue : 244,99 $ Prix : 157,31 $ Vous économisez : 87,68 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Stick 4K certifié reconditionné avec télécommande vocale Alexa, lecteur multimédia en continu Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Proscenic T21 Smart Air Fryer XL 5,8 QT pour la maison, fonctionne avec Alexa Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 89,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Friteuse à air Ultrean 8-en-1, four à friteuse à air électrique XL de 6 pintes avec panier antiadhésif Prix catalogue :69,99 $ Prix :64,99 $ Vous économisez :5,00 $ (7%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble de feuilles de triche magnétique pour friteuse à air Lotteli Kitchen Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 7,30 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Téléviseur intelligent QLED Q80A 4K de SAMSUNG 75 pouces avec 400 $ de crédit Amazon Prix catalogue : 2 699,99 $ Prix : 2 197,99 $ Vous économisez : 502,00 $ (19 %) Acheter maintenantCode promo : B6PXLX23DQL9 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

TV TCL 43″ et barre de son Alto 3 Prix catalogue : 409,98 $ Prix : 349,98 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Insignia NS-32DF310NA19 Téléviseur intelligent HD 32 pouces – Fire TV Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.