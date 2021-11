Vente Tovala: le four sur la liste des choses préférées d’Oprah est maintenant de 99 $

Si le sceau d’approbation d’Oprah ne suffit pas, il suffit de consulter quelques-uns des commentaires élogieux des clients.

« Où a été ce four toute ma vie ? J’ai l’impression que je peux reprendre ma vie en main sachant que je n’ai pas à passer un temps précieux à cuisiner ! Les repas sont excellents et tout cuit parfaitement. Si vous êtes un seul foyer, ce four est une nécessité. «

« Une fois que vous êtes allé à Tovala, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Nous avons essayé tous les autres services de préparation de repas de CookUnity, Hello Fresh, Blue Apron, Factor 75, etc. Tovala a des années-lumière d’avance sur eux tous, de l’emballage au système complet de chauffage de bout en bout. Ces plats sont savoureux, aussi frais que possible et toujours parfaitement cuits. Ne faites pas l’erreur que nous avons faite en hésitant à en acheter un pendant des années. Cela change vraiment la donne pour la maison plats préparés. «

« Je n’avais pas réalisé à quel point ces repas seraient incroyables ! Je continue d’être surpris par la qualité et la variété impressionnantes des repas que Tovala propose. J’adore cette option plus saine pour la restauration rapide et les sorties au restaurant. »

« Mon mari et moi sommes très heureux d’avoir découvert Tovala ! Après avoir travaillé pendant plus de 40 ans, nous avons pris notre retraite il y a quelques années et nous voulions nous consacrer à nos loisirs, rendre visite à de nouveaux amis et simplement profiter de notre nouveau style de vie. Des heures passées à faire l’épicerie faire les courses, préparer et cuisiner des repas et nettoyer la vaisselle ne sont tout simplement plus des choses auxquelles nous souhaitons consacrer notre temps. Nous avons pensé : « Essayons Tovala et voyons si ce four/service de repas fonctionne. Nous l’ADORONS absolument ! Tovala est en fait un prix -efficace parce que nous n’avons plus besoin d’acheter beaucoup d’ingrédients alimentaires différents que nous finissons par gaspiller parce qu’ils se sont gâtés avant de pouvoir les utiliser, ou que nous n’avions tout simplement pas envie de consacrer des heures à préparer et cuisiner.Nous le disons à tous nos amis retraités et voisins, ils devraient essayer Tovala – cela nous a littéralement fait économiser de l’argent, et nous mangeons mieux et plus sainement que jamais ! «

« Très impressionné ! J’adore notre Tovala ! La nourriture a été si bonne. La taille des portions est parfaite. Les repas sont parfaits pour les semaines chargées, et mon mari qui ne cuisine pas peut préparer ces repas. Le four est facile à utiliser et avec l’application, elle est très polyvalente. «

