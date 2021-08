Ventes aux enchères commerciales de charbon : 76% de revenus offerts pour le bloc Rauta dans le Jharkhand

in

Trois blocs de charbon commercial ont été mis aux enchères lundi, marquant le début de la deuxième série d’enchères de charbon commercial.

Deux blocs de charbon ont été saisis par des acteurs privés mardi au deuxième jour de la deuxième tranche des enchères commerciales de charbon. Sunflag Iron and Steel s’est avéré être le soumissionnaire préféré pour la mine de charbon de Bhivkund dans le Maharashtra en offrant une part des revenus de 9 % au gouvernement de l’État. Shreesatya Mines, basée à Kolkata, lauréate de la mine fermée Rauta de Jharkhand, a offert une part des revenus de 75,5% au gouvernement de l’État, ce qui est l’offre la plus élevée reçue à ce jour dans les enchères de mines de charbon commerciales.

Le bloc de Rauta a été le théâtre d’appels d’offres intenses, avec quatre sociétés South West Pinnacle Exploration, Shree Sai Urja, Adhunik Power et Shreesatya Mines plaçant leurs offres pour remporter la mine. Il est estimé à 7 millions de tonnes (MT) de réserve de charbon de qualité G7 et est situé à seulement trois kilomètres de la gare de Ranchi Road.

Trois blocs de charbon commercial ont été mis aux enchères lundi, marquant le début de la deuxième série d’enchères de charbon commercial. South West Pinnacle Exploration avait accepté une part des revenus de 24,3% pour le bloc Jogeshwar et Khas Jogeshwar dans le Jharkhand tandis qu’Adani Power Maharashtra a mis en sac le bloc Gondkhari dans le Maharashtra en citant une part des revenus de 9,5%. La filiale d’Adani, CG Natural Resources, a remporté la mine Jhigador à Chhattisgarh contre une offre de 6% de part des revenus.

La première ronde d’enchères dans le cadre de la politique commerciale d’extraction du charbon, qui s’est tenue en novembre de l’année dernière, a vu des offres d’entreprises nationales et locales, où la prime la plus élevée reçue était de 66,8% tandis que la prime moyenne citée était de 27%. Jusqu’à 20 mines sur les 38 proposées pourraient être mises aux enchères lors du premier tour d’enchères en 2020. Le ministère du charbon de l’Union avait proposé 67 blocs dans le cadre du deuxième tour d’enchères pour l’exploitation minière commerciale, parmi lesquels huit mines pourraient finalement être mises en vente. en appel d’offres.

Avec la réponse tiède reçue dans la deuxième tranche, la réponse de l’industrie à l’extraction commerciale du charbon est presque à égalité avec les dix enchères précédentes sous le régime précédent, où seulement 35 mines ont été soumissionnées sur les 116 proposées. Sur les 3,4 lakh MT de réserves totales de charbon dans le pays, les mines avec des réserves extractibles de 2,3 lakh MT sont actuellement attribuées à différentes entités. Les entreprises du secteur public possèdent actuellement des blocs avec des réserves combinées de près de 2 lakh MT.

