Ventes aux enchères de charbon commercial: le deuxième tour commence sur une note lamentable

La deuxième série d’enchères commerciales de charbon a débuté lundi sur une note lamentable, les entreprises proposant de payer des montants modestes aux gouvernements des États respectifs en tant que part des revenus pour les trois blocs proposés. Deux des trois offres gagnantes étaient inférieures au pourcentage de partage des revenus le plus bas découvert lors du premier tour d’appel d’offres sur le charbon commercial en novembre de l’année dernière.

L’offre la plus élevée a été proposée pour le bloc Jogeshwar et Khas Jogeshwar dans le Jharkhand par South West Pinnacle Exploration, qui a accepté une part des revenus de 24,3 %. La société offre traditionnellement des services de forage, d’exploration et de sismique aux industries minières du charbon et des métaux.

Adani Power Maharashtra a mis en sac le bloc Gondkhari dans le Maharashtra en citant une part des revenus de 9,5%. La filiale d’Adani, CG Natural Resources, anciennement connue sous le nom d’Adani Iron Ore Mining, a remporté la mine Jhigador à Chhattisgarh contre une offre de 6% de part des revenus.

Selon des sources de l’industrie, les mines proposées dans la deuxième tranche de la vente aux enchères de charbon commercial sont pour la plupart inexplorées, et les sociétés devront exécuter des activités d’exploration élaborées pour connaître la quantité réelle de réserves de charbon hébergées dans ces zones. Il s’agirait également du deuxième ensemble d’actifs charbonniers à être mis aux enchères via le nouveau modèle de partage des revenus déterminé par le marché qui remplace le régime de redevance fixe/tonne qui décourage les investisseurs privés.

Le ministère du charbon de l’Union avait offert 67 blocs dans le cadre du deuxième tour d’enchères pour l’exploitation minière commerciale. Parmi ceux-ci, 11 blocs ont reçu des intérêts d’une seule entreprise chacun, et par la suite, le processus d’enchères pour ces blocs a été annulé. Même le premier tour d’appel d’offres dans le cadre de la nouvelle politique commerciale d’extraction du charbon avait reçu une réponse modeste de la part des investisseurs, et 20 mines sur les 38 proposées pouvaient être vendues aux enchères.

Avec la réponse tiède reçue dans la deuxième tranche, la réponse de l’industrie à l’extraction commerciale du charbon est presque à égalité avec les dix enchères précédentes sous le régime précédent, où seulement 35 mines ont été soumissionnées sur les 116 proposées. La première vente aux enchères dans le cadre de la politique commerciale d’extraction du charbon a vu des entreprises nationales et locales soumissionner, où la prime la plus élevée reçue était de 66,8% tandis que la prime moyenne citée était de 27%.

Le gouvernement avait déclaré plus tôt que pour la deuxième tranche d’enchères, il exclura les mines tombant dans les réserves fauniques et disposera de plus de 40% de couverture verte pour apaiser les craintes concernant les normes environnementales. Les mines actuellement en litige ou chevauchant des blocs actifs de méthane de houille n’étaient pas non plus incluses dans la dernière liste. Sur les 3,4 lakh MT de réserves totales de charbon dans le pays, les mines avec des réserves extractibles de 2,3 lakh MT sont actuellement attribuées à différentes entités. Les entreprises du secteur public possèdent actuellement des blocs avec des réserves combinées de près de 2 lakh MT.

