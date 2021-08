Ventes aux enchères de charbon commercial : trois des huit mines de charbon dans la cagnotte des entreprises d’Adani

Le bloc Rauta Closed de Jharkhand a reçu l’offre la plus élevée de 75,5% de part des revenus au gouvernement de l’État, qui a été remportée par la société nouvellement constituée Shreesatya Mines mardi.

Les entités du groupe Adani ont remporté trois des huit mines, qui sont passées sous le marteau lors de la deuxième tranche des enchères commerciales d’extraction de charbon. Le dernier jour de la ronde d’enchères, la filiale d’Adani CG Natural Resources a remporté la mine de Khargaon au Chhattisgarh contre l’offre la plus élevée de 6% de part des revenus. Il avait également remporté la mine Jhigador au Chhattisgarh le premier jour des enchères lundi, tandis qu’Adani Power Maharashtra avait mis en sac le bloc Gondkhari au Maharashtra le même jour.

Pour les deux autres blocs soumissionnés le dernier jour, Shreesatya Mines, basée à Kolkata, est devenue le soumissionnaire préféré pour le bloc Burakhap Small Patch à Jharkhand en offrant la part de revenus la plus élevée de 54,5%, et Prakash Industries a cité la part de revenus de 55,8% pour la mine Bhaskarpara au Chhattisgarh. Le bloc Rauta Closed de Jharkhand a reçu l’offre la plus élevée de 75,5% de part des revenus au gouvernement de l’État, qui a été remportée par la société nouvellement constituée Shreesatya Mines mardi. Les autres gagnants du bloc charbon de cette dernière tranche sont South West Pinnacle Exploration et Sunflag Iron and Steel.

La première ronde d’enchères, qui s’est tenue en novembre de l’année dernière, a vu des offres d’entreprises nationales et locales, où la prime la plus élevée reçue était de 66,8% tandis que la prime moyenne citée était de 27%. Jusqu’à 20 mines sur les 38 proposées pourraient être mises aux enchères lors du premier tour d’enchères en 2020. Le ministère du charbon de l’Union avait proposé 67 blocs dans le cadre du deuxième tour d’enchères pour l’exploitation minière commerciale, dont seulement huit mines pourraient être finalement mis aux enchères.

