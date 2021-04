Ventes aux enchères de minéraux: dans quelle mesure le jeu est-il équitable?

Rajesh Chadha et Ganesh Sivamani

L’Inde a un grand potentiel minier encore à explorer et de vastes terres minéralisées disponibles pour l’exploitation minière. Cependant, l’allocation des ressources nationales a été un exercice difficile en Inde. Nous avons vu cette difficulté dans le cas du spectre des télécommunications et des blocs de charbon. À cette fin, la Loi modifiant la loi de 1957 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation) a été modifiée en 2015 pour répondre aux trois préoccupations majeures de la Cour suprême dans le processus d’allocation des actifs miniers – transparence, équité et objectivité – et a introduit un système d’enchères. .

Avec certaines bizarreries découlant du nouveau régime de vente aux enchères et la question de la garantie de la sécurité minière étant une préoccupation urgente, le moment est venu pour nous de repenser s’il peut y avoir d’autres façons d’attribuer des concessions minières tout en maintenant les principes énoncés par la Cour suprême. Ou le système d’enchères existant peut-il être conçu différemment?

Au total, 103 enchères ont été exécutées depuis 2015. De nombreuses enchères, en particulier les mines de minerai de fer, ont fait l’objet d’offres élevées, même supérieures à la valeur estimée des ressources. En moyenne, la prime d’enchère estimée cumulée sur 50 ans s’élève à environ 86% de la valeur des ressources estimées. Les engagements de paiement supplémentaires sur les redevances, les fonds de la District Mineral Foundation (DMF) et les fonds du National Mineral Exploration Trust (NMET) représentent environ 17% de la valeur des ressources estimées. Il y a donc un engagement total de 103% de la valeur des ressources estimées, qui n’inclut pas les impôts sur les sociétés, les paiements pour la protection des forêts et de la faune et les droits de timbre.

En outre, il y a eu un changement dans les profils des sociétés minières, des mineurs marchands (ceux qui vendent des minerais sur le marché) aux mineurs captifs (ceux qui ont des usines en aval pour consommer les minerais). Un tel changement pourrait conduire à une utilisation moins qu’efficace de la ressource minérale acquise grâce aux enchères et induit des externalités d’équilibre général. La loi modifiant le MMDR 2021, récemment adoptée, vise à uniformiser les règles du jeu entre les mineurs captifs et marchands et les mineurs du secteur public et privé, ce qui est une étape bienvenue.

Des enchères élevées non viables à long terme

Bien qu’elles soient conscientes de l’impact des offres élevées sur leurs opérations, les sociétés minières captives sont disposées à soumissionner plus que la valeur théorique des ressources exploitables car cela leur assurerait un approvisionnement en minerais. Ces coûts plus élevés peuvent être absorbés dans leurs opérations en aval et, dans le cas de la production d’acier, le coût du minerai de fer ne représente que 10% du coût de fabrication. Cependant, ce système n’est pas durable et la conséquence de la hausse des coûts des matières premières nuirait au public, qui devrait payer plus pour des produits finis tels que l’acier et le béton. Les résultats des enchères seraient préjudiciables à l’intérêt du pays.

Le système d’enchères soulève également des questions sur la sécurité minière en Inde, en particulier avec le minerai de fer. Il y a eu récemment 24 ventes aux enchères de mines de minerai de fer précédemment opérationnelles (friches industrielles) à Odisha (avec des offres allant de 90% à 104% de la valeur minérale), mais un an plus tard, seulement dix mines ont commencé leurs activités, et à moins d’un tiers de leur capacité. Alors que plus d’enchères et plus de temps permettront au secteur de revenir à sa production précédente, l’Inde pourrait à nouveau, à court terme, devenir un importateur net de minerai de fer malgré sa richesse en ressources.

Le régime des enchères a été loué pour apporter des revenus importants aux gouvernements des États, mais les offres élevées ne sont pas viables à maintenir, et les États peuvent ne pas recevoir ces bénéfices théoriques. Ce régime dissuaderait également les investisseurs étrangers, qui préféreraient des juridictions moins fiscales. Il y a aussi la question de l’impact sur le bien-être des communautés locales si les sociétés minières ont moins de ressources disponibles pour investir dans leur développement en raison de l’engagement élevé des enchères.

Certaines modifications du système peuvent aider à résoudre ces problèmes. Par exemple, il serait utile d’avoir un calendrier d’enchères avec plusieurs blocs disponibles pour enchérir à une heure fixe chaque année, ce qui permettrait aux entreprises de planifier leurs besoins en matière de sécurité minière. De plus, il pourrait y avoir un relooking du système de redevances, qui est un paiement supplémentaire en plus de l’engagement d’enchère.

Nous devons être conscients de l’importance des minéraux profondément ancrés en Inde (tels que le plomb, le zinc, le cuivre, le diamant et l’or) et de la manière dont un régime politique différent encouragerait davantage d’exploration et de production. Si plus d’exploration avait été faite plus tôt, y compris des minéraux profonds, il y aurait eu plus de blocs miniers proposés, et les bizarreries avec les enchères auraient pu être évitées.

Le Centre pour le progrès social et économique (CSEP) a organisé un webinaire le 15 avril 2021 pour discuter du régime indien des enchères de minéraux et de son impact sur les revenus du gouvernement, les opérations minières et l’économie nationale.

