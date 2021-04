Ventes aux enchères d’hydrogène vert, obligations d’achat en perspective

Outre l’utilisation industrielle, la technologie de l’hydrogène peut également être utilisée pour stocker de l’électricité et potentiellement faire fonctionner des véhicules.

Le gouvernement prévoit d’utiliser une capacité d’énergie solaire et éolienne de 2 000 mégawatts (MW) pour la production d’hydrogène. Il organisera également des enchères d’hydrogène vert dans le cadre d’un plan plus large de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Outre l’utilisation industrielle, la technologie de l’hydrogène peut également être utilisée pour stocker de l’électricité et potentiellement faire fonctionner des véhicules.

Des sources ont déclaré que des plans étaient également en cours pour rendre obligatoire pour les industries utilisatrices comme les engrais et les raffineries de pétrole d’acheter 10% de leurs besoins en hydrogène auprès de sources nationales d’hydrogène vert.

Le pays consomme actuellement environ 5 à 6 millions de tonnes d’hydrogène par an. Le ministère des énergies nouvelles et renouvelables de l’Union (MNRE) élabore actuellement la «mission nationale de l’énergie hydrogène» pour créer une chaîne de valeur de l’hydrogène dans le pays et réduire les coûts de production d’hydrogène.

Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert par électrolyse, un processus dans lequel l’électricité produite est mise dans l’eau pour créer de l’hydrogène et de l’oxygène. Cependant, étant donné les coûts élevés actuels et le manque d’infrastructures de soutien, les experts ont noté que le gouvernement doit surmonter un certain nombre de défis pour construire un écosystème durable pour cette nouvelle forme d’énergie.

Les analystes soulignent cependant que l’achat obligatoire d’hydrogène vert pourrait être un fardeau pour les industries utilisatrices. Par exemple, l’ammoniac importé coûte maintenant environ 327 $ la tonne, tandis que l’ammoniac produit à partir d’hydrogène vert peut coûter environ 600 $ la tonne pour les usines d’engrais. «Le gouvernement devrait mener une étude détaillée sur l’impact des obligations d’achat d’hydrogène vert obligatoire pour divers types d’industries», a déclaré à FE Somesh Kumar, leader national – électricité et services publics chez EY Inde.

«Le document de mission sur l’hydrogène qui sera publié fournira des éclaircissements sur l’objectif du gouvernement concernant la production à long terme d’hydrogène vert, les secteurs prioritaires et le soutien fiscal et non fiscal, et aidera également à comprendre la capacité d’énergie renouvelable nécessaire pour production d’hydrogène vert », a déclaré Hemant Mallya, responsable principal du programme au Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW).

«Nous devrions nous pencher sur des applications de niche telles que les carburants d’aviation durables à partir d’hydrogène vert, où le marché, principalement international, est en mesure d’absorber les coûts supplémentaires», a déclaré Mallya, ajoutant que «avec la pression croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés , les marchés d’exportation comme le Japon et la Corée, où les ressources en énergie renouvelable sont limitées, peuvent être les premiers marchés de prélèvement d’hydrogène vert ».

Le groupe électrogène public NTPC a signé un protocole d’accord avec Siemens pour la production d’hydrogène vert à partir des usines d’énergie renouvelable de l’entreprise. L’Indian Oil Corporation est également en train de mettre en place des usines pilotes de production d’hydrogène d’une capacité d’une tonne par jour et d’exploiter 15 bus à pile à hydrogène dans la région de Delhi NCR. Reliance Industries a annoncé qu’elle construirait en Inde des solutions d’électrolyseurs et de piles à combustible à pile à combustible qui seront nécessaires pour faire fonctionner des véhicules à pile à hydrogène.

Savez-vous Qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget de dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.