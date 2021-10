Ventes de bottes tirées par la demande des pharmacies

Boots a augmenté sa part de marché au cours du trimestre



Boots a signalé une augmentation de ses ventes pour le quatrième trimestre alors que les restrictions de Covid-19 ont augmenté la demande pour son service de pharmacie.

Le propriétaire de la société, Walgreen Boots Alliance, a déclaré que les ventes à données comparables avaient augmenté de 12,8% pour atteindre 34,3 milliards de livres sterling au cours du trimestre clos le 31 août.

Les propres ventes de Boots ont également augmenté de 15% en glissement annuel au cours du trimestre, alors que la fréquentation des rues principales s’est rétablie, bien qu’elles restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie.

Les ventes des pharmacies ont également augmenté de 11,4 pour cent au cours de la période.

Les ventes en ligne ont bondi au cours de l’exercice clos le 31 août, les ventes numériques globales ayant augmenté de 54 %.

Les ventes en ligne au quatrième trimestre ont plus que doublé par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Boots a augmenté sa part de marché au cours du trimestre, ce qui, selon le détaillant, était motivé par ses performances en matière de beauté.

La beauté a représenté 50 pour cent des ventes sur le site Web du détaillant au cours de la période et le détaillant a déclaré qu’il représentait près d’un produit de beauté sur deux vendu au Royaume-Uni.

Le détaillant a également mis en place un partenariat d’essai avec Deliveroo et étendu son service Online Doctor au cours de la période.

« Le succès de notre transformation se reflète dans notre solide performance, menée par une offre de beauté en expansion, de nouveaux services de santé et des investissements dans le numérique », a déclaré le directeur général de Boots, Sebastian James.

« Près de la moitié de tous les produits de beauté au Royaume-Uni sont désormais achetés chez Boots, notre part de marché atteignant plus de 40 %, et nous avons introduit plus de 100 nouveaux services de santé au cours des derniers mois.

« Les ventes de Boots.com ont plus que doublé par rapport aux niveaux d’avant Covid et nous maintenons cette croissance tout en accueillant de nouveau les clients dans les magasins, avec une fréquentation en hausse d’environ 35% par rapport à l’année dernière. »

