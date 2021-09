Ventes de la fête des présidents 2022 : quand est-ce et les offres auxquelles nous pouvons nous attendre

Bien que les ventes de la fête des présidents puissent sembler lointaines, il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour commencer à préparer l’événement des offres de l’année prochaine. Nous avons donc créé ce guide pour tout vous dire sur l’événement commercial de la Journée des présidents 2022 avec tout ce que vous devez savoir, ainsi que les offres auxquelles vous pouvez vous attendre.

Alors, qu’est-ce qui est en vente pendant la journée des présidents ? Le week-end de vacances se concentre généralement sur les articles pour la maison avec des remises massives sur les meubles, les gros appareils électroménagers, les appareils de cuisine et les aspirateurs. Vous trouverez également les meilleures offres sur les matelas avec des ventes sur tout le site et des accessoires gratuits de marques en ligne telles que Nectar, Purple, Casper, etc.

Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires technologiques, vous pouvez également trouver les soldes de la Journée des présidents de Dell et HP et les offres de télévision de grands détaillants comme Best Buy, Walmart et Amazon.

La fête des présidents tombe le lundi 21 février de cette année, ce qui nous laisse amplement le temps de nous préparer pour le week-end de vacances. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir, par exemple quand débutent les offres, où vous pouvez trouver les meilleures affaires, et vous pouvez jeter un œil aux meilleures offres de l’année dernière. Si vous cherchez une bonne affaire en ce moment, vous pouvez consulter notre guide de l’événement de vente de la fête du Travail 2021.

Quand est la Journée des présidents 2022?

Presidents’ Day est une fête fédérale américaine qui a lieu le troisième lundi de février pour célébrer tous les présidents américains. En 2022, la fête des présidents tombe le Lundi 21 février.

Quand commencent les soldes de la fête des présidents ?

Nous commençons généralement à voir les ventes de la fête des présidents apparaître début février, avec des offres de matelas et d’appareils électroménagers de Home Depot et de Lowe’s en tête du peloton. Vous trouverez des sites technologiques comme Dell et HP qui lancent leurs ventes la semaine précédant la Journée des présidents, et les grands détaillants comme Best Buy et Walmart suspendent et lancent généralement leurs promotions pendant l’événement du week-end de vacances.

Nous mettrons à jour cette page avec toutes les meilleures offres anticipées, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pour toutes les dernières mises à jour.

Où puis-je trouver les meilleures offres de la fête des présidents ?

Les ventes de la fête des présidents se concentrent généralement sur les articles pour la maison avec des remises impressionnantes sur les gros appareils électroménagers, les appareils de cuisine, les meubles et les aspirateurs de détaillants comme Home Depot, Wayfair, Lowe’s, Target, etc. Vous trouverez également les meilleures offres sur les matelas de marques en ligne, notamment Nectar, Tuft & Needle et Purple.

Si vous êtes intéressé par les offres technologiques, vous trouverez des prix de liquidation sur la technologie la plus vendue de l’année dernière avec des offres sur les ordinateurs portables de HP et Dell et des bonnes affaires sur les téléviseurs de Best Buy, Walmart et Amazon.

Soldes de la fête des présidents : les meilleures offres de cette année

Apple AirPods Pro : 249 $ 199,99 $ sur Amazon

Économisez 50 $ – Amazon a les AirPods Pro en vente pour 199,99 $. Les écouteurs véritablement sans fil sont dotés d’une suppression active du bruit et l’étui de chargement sans fil offre plus de 24 heures d’autonomie.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K UHD 50 pouces Sceptre : 499,99 $ 260 $ chez Walmart

Économisez 240 $ – Vous pouvez obtenir une offre fantastique à presque moitié prix sur ce téléviseur 4K, qui dispose d’une technologie intelligente pour compléter sa qualité d’image époustouflante. Il utilise la plate-forme Android TV et intègre Google Assistant, vous pouvez donc utiliser votre voix pour contrôler à la fois votre téléviseur et les appareils domestiques intelligents compatibles.

Voir l’offre

Matelas en mousse à mémoire de forme Nectar : à partir de 798 $ 499 $ + 399 $ de cadeaux gratuits

Économisez jusqu’à 800 $ – Le matelas en mousse à mémoire de forme moyennement ferme de qualité supérieure de Nectar est extrêmement confortable et offre un bon soutien et a été nommé meilleur matelas pour sa valeur pure par notre site partenaire Tom’s Guide. La vente de Nectar’s Presidents’ Day comprend un rabais de 400 $ sur le matelas et vous obtiendrez 399 $ de cadeaux gratuits ajoutés à votre commande, y compris des draps de luxe, des oreillers et un protège-matelas.

Voir l’offre

Apple Watch série 6 (40 mm, GPS) : 399 $ 379 $ sur Amazon

Économisez 20 $ – La toute nouvelle Apple Watch Series 6 bénéficie d’une réduction de prix de 20 $ sur Amazon. La toute nouvelle montre intelligente de 40 mm comprend un nouveau processeur S6, une surveillance de l’oxygène dans le sang (bien que la plupart ne l’utiliseront pas), une application ECG et un suivi de l’altitude. Cet accord s’applique à la bande de sport noire.

Voir l’offre

Vente de la Journée des présidents Home Depot | Économisez jusqu’à 400 $ sur les appareils électroménagers de grande marque

La vente de la fête des présidents de Home Depot comprend de grosses économies sur les appareils électroménagers de grande marque tels que les laveuses et sécheuses, les réfrigérateurs, les cuisinières, les aspirateurs et plus encore. Vous pouvez économiser jusqu’à 400 $ sur des marques telles que Samsung, LG, Whirlpool et plus encore.

Voir l’offre

Téléviseur Roku 4K UHD de 58 pouces de Westinghouse : 449,99 $ 329,99 $ chez Best Buy

Économisez 120 $ – Un prix incroyable pour un téléviseur 4K de 58 pouces, vous pouvez obtenir cet ensemble Westinghouse en vente pour seulement 329,99 $ chez Best Buy. Ce téléviseur intelligent est livré avec l’expérience Roku pour un accès facile à toutes les meilleures chaînes de streaming.

Voir l’offre

Autocuiseur Instant Pot IP-DUO80 – Inox : 139,95 $ 99 $ sur Amazon

Économisez 40 $ – Ce pot instantané coûte maintenant moins de 100 $ sur Amazon, une économie décente sur le modèle 8 pintes. Le multicuiseur est livré avec toute la cuisson rapide que vous attendez du multicuiseur préféré du pays, mais offre également une conception en acier inoxydable facile à nettoyer et résistante aux empreintes digitales… en plus, il contient huit litres de liquide.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K UHD de 70 pouces Vizio : 758 $ 588 $ chez Walmart

Économisez 170 $ – Profitez du grand match sur ce téléviseur 4K de 70 pouces en vente pour seulement 588 $ chez Walmart. Le téléviseur Vizio dispose de capacités intelligentes et offre des couleurs vives et audacieuses avec des contrastes nets grâce à la résolution Dolby Vision HDR et 4K HD.

Voir l’offre

Vente de la fête des présidents de Lowe | Économisez jusqu’à 20 % sur les appareils électroménagers des meilleures marques

Lowe’s offre jusqu’à 20 % de réduction sur les appareils électroménagers de grandes marques comme GE, Samsung, LG et Whirlpool lors de sa vente de la Journée des présidents 2021. Les remises Lowe’s comprennent les gros appareils de cuisine, les laveuses et sécheuses, les aspirateurs et l’entretien des sols.

Voir l’offre

Matelas Cocoon de Sealy Chill : de 999 $ 649 $ + oreillers et draps gratuits

Économisez jusqu’à 350 $ – La vente de la Journée des présidents de Cocoon by Sealy comprend 35% de réduction sur son matelas Chill Hybrid, et vous obtiendrez également des oreillers et un ensemble de draps premium gratuits – une économie totale allant jusqu’à 799 $. Le Chill Hybrid de 12 pouces est un matelas en mousse à mémoire de forme moyennement ferme avec des propriétés de refroidissement avancées grâce à la housse de refroidissement qui absorbe et dissipe la chaleur. Un Twin commence à 649,99 $, et vous profiterez de la livraison gratuite qui est expédiée dans une boîte à votre porte.

Voir l’offre

Ordinateur portable Dell XPS 13 : 1 149,99 $ 783,99 $ chez Dell

Économisez 366 $ – L’offre Dell XPS 13 la moins chère actuellement disponible sur la boutique officielle Dell, vous vous tromperiez en pensant que cette vente concerne une version de base. Avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, ce n’est certainement pas le cas – vous en avez certainement pour votre argent ici.Voir l’offre

Téléviseur OLED Vizio 65 pouces : 1 999,99 $ 1 799,99 $ chez Best Buy

Économisez 200 $ – Ce téléviseur OLED offre une remise massive de 200 $ à tous ceux qui visitent la vente du jour des présidents de Best Buy. Le téléviseur Vizio haut de gamme de 65 pouces comprend 4K HDR, un panneau OLED, Dolby Vision et HDR10+, HDMI 2.1 et un panneau 120 Hz.

Voir l’offre

Matelas Casper Original : à partir de 595 $ 506 $ chez Casper

Économisez jusqu’à 194 $ – Les offres de matelas de la Journée des présidents de Casper sont maintenant en ligne, réduisant de 15 % tous ses matelas. Le matelas Casper Original est notre préféré du groupe. Il est composé de trois couches et d’une housse amovible et écologique lavable en machine. De plus, il est conçu pour convenir à tous les types de dormeurs avec un soutien spécifique pour vos hanches et vos épaules. Après réduction, vous pouvez obtenir le matelas Casper Original (jumeau) pour 506 $ (au lieu de 595 $) ou le matelas Casper Original (grand lit) pour 931 $ (au lieu de 1 095 $). Voir l’offre

Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires aujourd’hui, vous pouvez consulter notre guide des meilleures ventes de la fête du Travail et vous réjouir des prochaines offres du Black Friday.