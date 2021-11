Ventes de la saison des fêtes de Hyundai India : Hyundai India voit une augmentation des demandes de renseignements cette saison des fêtes ; lance la campagne « Beyond Mobility » pour renforcer l’image de marque

L’entreprise a également lancé sa nouvelle campagne intitulée « Au-delà de la mobilité » pour promouvoir l’accent mis sur les technologies intelligentes, les initiatives et les innovations durables.

Le secteur automobile, qui a connu une énorme baisse de la demande pendant la pandémie de Covid-19, semble être sur la voie de la reprise, surtout au milieu des fêtes de fin d’année. Par exemple, Hyundai Motor India Limited (HMIL) affirme qu’après la deuxième vague de Covid, il y a eu une forte demande pour ses produits en raison de la préférence des clients pour la mobilité personnelle. « Au cours des 45 jours précédant la période des fêtes de Bhai Dooj, les demandes des clients ont augmenté de 10 % par rapport aux niveaux de 2019. Les ventes au détail ont également augmenté de 2% par rapport aux niveaux de 2019. Les chiffres de vente auraient pu être beaucoup plus élevés, mais en raison de contraintes d’approvisionnement en composants électroniques, nous avons rencontré un problème. Nous avons un carnet de commandes d’environ 95 000 réservations de clients et la dynamique de la demande continue d’être forte », a déclaré à BrandWagon Online Tarun Garg, directeur des ventes, du marketing et du service, Hyundai Motor India Ltd. Selon lui, la demande de véhicules utilitaires sport (SUV) se poursuit sans relâche. Pour le mois d’octobre, les SUV ont contribué pour 38% (l’année dernière, c’était 29%) aux demandes globales. De plus, les variantes premium, qui disposent de fonctionnalités plus innovantes et avancées, continuent de bénéficier d’une bonne traction. La société affirme que la demande globale est revenue à la période pré-Covid.

Fait intéressant, le numérique a joué un rôle clé pour la marque. La société affirme qu’aujourd’hui, le numérique représente 35% des demandes de renseignements de ses voitures, contre environ 10 à 12% à l’époque pré-pandémique. « Les clients numériques ont besoin d’un autre type de traitement. Ces clients veulent des solutions immédiates. Par conséquent, dans nos concessions également, nous avons affecté des cadres spéciaux qui traitent les demandes numériques. Comme sur le numérique, les services et accessoires représentent 30% des demandes », a ajouté Garg.

En outre, l’entreprise a également déployé sa nouvelle campagne intitulée « Au-delà de la mobilité » pour promouvoir l’accent mis sur les technologies intelligentes, les initiatives et les innovations durables. La campagne s’inspire de la vision globale de Hyundai du « Progrès pour l’humanité » ainsi que du fait que les consommateurs sont à la recherche de facteurs tels que la commodité, le respect, la personnalisation, ainsi que les initiatives écologiques/durables des marques.

La campagne à 360 degrés utilisera les médias imprimés, télévisés, radio et numériques. « Le consommateur évolue et la mobilité aussi. Avec l’ouverture des marchés et la fidélisation des consommateurs qui s’interrogent sur leurs choix de propriété, c’est le bon moment pour renforcer et fortifier la marque. Les consommateurs, leurs nouvelles préférences et l’évolution du paysage automobile sont les trois principales raisons de cette campagne », a déclaré Virat Khullar, chef de groupe, marketing, Hyundai India, ajoutant que la grande clameur publicitaire se terminera par Diwali et offrira une opportunité pour créer un espace mental. La campagne, qui a débuté le 8 novembre, se poursuivra jusqu’à fin décembre 2021.

Selon Khullar, 50% des dépenses publicitaires seront à la télévision. Suivent le numérique, suivi de l’imprimé et de la radio qui seront utilisés comme supports d’annonce. « Une grande partie de notre communication se fera avec nos consommateurs existants et avec notre réseau existant. Il est important qu’ils deviennent de grands défenseurs et des partisans du bouche à oreille pour nous », a-t-il ajouté. Avec la campagne, l’entreprise vise à renforcer l’image de marque à plus long terme.

