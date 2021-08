Ventes de logements en 2023 attendues à 3,17 unités lakh: Anarock

Le président d’Anarock Property Consultants, Anuj Puri, a déclaré que le secteur du logement avait affiché une croissance saine d’une année sur l’autre depuis 2017 jusqu’à la dernière année record de 2019 (2,61 unités lakh), mais cette trajectoire a déraillé par la pandémie.

Le marché immobilier résidentiel indien devrait répéter l’une de ses meilleures performances en 2023 avec une demande de logements projetée à l’échelle de 3,17 lakh unités – la troisième plus élevée depuis 2013. En 2013 et 2014, environ 3,19 lakh et 3,43 lakh unités résidentielles, respectivement, ont été vendues. dans les sept premières villes.

Cependant, il est peu probable que les ventes résidentielles sur le marché intérieur soient en mesure d’égaler le pic de 2014 “de sitôt”, selon un rapport d’Anarock Property Consultants.

Le cabinet de conseil a déclaré qu’une croissance sans précédent du sentiment d’accession à la propriété, une adoption plus rapide de la technologie et du marketing numérique, et des pratiques commerciales innovantes avaient atténué l’impact global de Covid-19. “En fait, le marché du logement dans les sept principales villes devrait atteindre un nouveau sommet d’ici 2023, lorsque les ventes devraient franchir 3,17 unités lakh et les nouveaux lancements 2,62 unités lakh”, a-t-il déclaré.

Les données d’Anarock entre 2013 et 2023 montrent que la demande de logements a atteint un pic de 3,43 unités lakh en 2014, après avoir enregistré des ventes de 3,19 unités lakh l’année précédente. L’élan s’est poursuivi en 2015 avec 3,08 unités lakh, après quoi les ventes ont diminué, atteignant un creux en 2017 à 2,11 unités lakh.

Alors que le deuxième semestre 2020 a mis en évidence la remarquable résilience de l’immobilier résidentiel indien, un nouveau creux a été créé en 2020 avec des ventes de logements plongeant à près de 1,38 lakh unités, tandis que les nouveaux lancements sont tombés à 1,28 lakh unités. L’année n’est pas une année que l’industrie est susceptible d’oublier bientôt, a-t-il déclaré.

Il est encourageant de noter que la tendance actuelle des ventes dépassant l’offre devrait se poursuivre, et 2021 devrait connaître une augmentation de 35 % des lancements de logements et de 30 % des ventes par rapport à l’année précédente. Cependant, par rapport à l’année record de 2019, l’offre et les ventes pourraient être inférieures de 28% et 31%, respectivement.

Puri attribue cette tendance aux taux d’intérêt bas et soutenus, à l’amélioration globale du marché du travail, à la reprise de l’activité économique, à la croissance soutenue du marché boursier, aux interventions gouvernementales pour lutter contre les effets délétères de la pandémie et à un désir croissant de posséder des actifs physiques en période d’incertitude sans précédent.

Avec la campagne de vaccination qui prend de l’ampleur et la propagation de Covid-19 sous un meilleur contrôle pour l’instant, 2023 deviendra très probablement la nouvelle année de pointe qui dépasse les niveaux de 2019, avec une augmentation de l’offre de 11% et des ventes de 22% par rapport à 2019, dit Puri.

