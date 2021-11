Ventes de logements en hausse de 12% en glissement annuel de janvier à septembre dans 8 villes : rapport

L’adoption d’une politique de travail à domicile a également entraîné une augmentation de la demande de logements.

Les ventes de logements dans 8 villes ont augmenté de 12% pour atteindre 1 38 051 unités au cours de la période janvier-septembre de l’année civile en cours, contre 1 23 725 unités au cours de la période correspondante de 2020, selon un récent rapport de PropTiger.com.

Le rapport « Real Insight Residential Q3 2021 » indique que les nouveaux lancements ont également plus que doublé pour atteindre 1 40 087 unités entre janvier et septembre 2021, contre 68 097 unités il y a un an. L’approvisionnement frais a déjà dépassé les chiffres annuels pour 2020, qui ont vu le nombre total de nouveaux lancements à 1 22 426 unités dans huit villes.

« Poussées par la demande refoulée et les ventes festives ainsi que par la reprise progressive de l’économie indienne, l’amélioration du marché du travail et les faibles taux d’intérêt, les ventes de logements devraient augmenter de 15 à 20 % au-dessus du niveau de 2020 au cours de l’année civile en cours malgré la forte deuxième vague de la pandémie de COVID. Les ventes de propriétés ont repris à partir de juillet alors que les taux d’infection diminuaient », a déclaré Rajan Sood, chef d’entreprise, PropTiger.com.

Cependant, « malgré la reprise du marché immobilier résidentiel, les ventes de logements pourraient encore être inférieures aux chiffres de 2019. Beaucoup dépend des chiffres des ventes du trimestre en cours. Selon les estimations du marché, les ventes de logements pourraient augmenter d’un pourcentage élevé à deux chiffres au cours de la période octobre-décembre de cette année, contre 58 914 unités au même trimestre de l’année dernière », a-t-il ajouté.

Au cours de l’année civile 2020, les ventes ont plongé de 47% à 1 82 639 unités contre 347 586 unités l’année précédente, principalement en raison de mesures de confinement strictes à l’échelle nationale pour contrôler le coronavirus mortel d’avril à juin de l’année dernière.

« La croissance probable des ventes de logements est de bon augure pour le marché immobilier indien et l’économie indienne dans son ensemble. La contribution de l’immobilier à la création d’emplois ainsi que le PIB du pays est immense. Ainsi, la reprise du marché du logement est le besoin de l’heure », a déclaré Sood.

« Nous constatons une intensification de l’activité de recherche de propriétés sur Housing.com, ce qui laisse présager un retournement positif du marché immobilier résidentiel pour 2021. Reflétant l’optimisme du secteur, l’indice IRIS de Housing.com, qui est un indicateur avancé pour évaluer le marché résidentiel à venir demande dans le pays, a clôturé à un niveau record en septembre de cette année », a déclaré Ankita Sood, directeur et chef de la recherche, PropTiger.com, Housing.com et Makaan.com.

Elle a déclaré: «Dans le cas de Bangalore, l’activité en ligne des acheteurs de maison à forte intention dans la ville est déjà 90% plus proche du pic historique de mars 2021. La plupart de ces recherches de propriété sont concentrées dans des lieux commerciaux et résidentiels de premier plan tels que Krishnarajapura, Whitefield , Varthur et Electronic City. L’accumulation de requêtes de recherche suggère une amélioration du sentiment des consommateurs sur ce marché résidentiel axé sur les utilisateurs finaux, signalant des perspectives positives pour l’année. »

Les moteurs de la demande au cours de la dernière année ont été : des taux d’intérêt bas sur les prêts immobiliers, des prix des logements stables au cours des dernières années, des remises et des offres spéciales des constructeurs pour accélérer la liquidation de leurs stocks et la réduction des droits de timbre par divers gouvernements d’État, y compris Karnataka. dans lequel l’État a réduit le droit de timbre sur les biens dont le prix se situe entre Rs 35 lakh et Rs 45 lakh à 3% par rapport aux 5% précédents.

L’adoption d’une politique de travail à domicile a également entraîné une augmentation de la demande de logements. La croyance en l’accession à la propriété a pris de l’ampleur, même parmi les jeunes de la génération Y qui étaient auparavant réticents à acheter une maison, préférant la flexibilité offerte par la vie partagée.

Après le déclenchement de la pandémie, la consolidation de la demande de logements vers les grands promoteurs cotés et réputés s’est accélérée. Cela se reflète dans leurs chiffres de réservations de ventes trimestrielles.

Néanmoins, le marché résidentiel indien mettrait encore un certain temps pour atteindre les niveaux pré-Covid d’environ 3,5 unités lakh de ventes annuelles.

Des prix:

«Selon nos estimations, les prix des logements resteront stables bien qu’il y ait une pression à la hausse en raison de la hausse des coûts des intrants. Certains développeurs de marques ont augmenté les prix, quoique de façon marginale, pour compenser l’augmentation des coûts des intrants. Les consommateurs sont également prêts à payer une prime aux constructeurs qui ont des antécédents d’exécution impeccables », a ajouté Rajan Sood.

Les recherches de PropTiger.com montrent que la demande de terrains s’est améliorée dans toutes les grandes villes. Les sols indépendants sont également demandés dans certaines villes comme Delhi-NCR. La demande est largement tirée par les utilisateurs finaux dans les segments abordables et à revenu intermédiaire, mais les propriétés de luxe ne sont pas non plus à la traîne.

