Ventes de logements en hausse de 71 pc en 2021 dans les 7 premières villes ; ventes en baisse de 10 pc par rapport au niveau pré-COVID 2019

Les ventes de logements dans les sept principales villes ont augmenté de 71% en glissement annuel en 2021 pour atteindre 2 36 530 unités, mais la demande a été inférieure de 10% aux niveaux d’avant Covid, selon Anarock. Les ventes de logements s’élevaient à 1 38 350 unités en 2020 et à 2 61 358 unités au cours de l’année civile 2019.

Anarock, basée à Mumbai, a attribué la hausse des ventes de logements aux taux d’intérêt très bas sur les prêts immobiliers, à la demande refoulée, à la montée en puissance des aspirations à la propriété, à la réduction des droits de timbre par quelques États, dont le Maharashtra, et aux remises offertes par les constructeurs. Le quatrième trimestre a contribué à près de 39 pour cent des ventes globales de l’année dernière, en raison de la demande festive et d’autres facteurs positifs.

Selon les données annuelles d’Anarock, les ventes de logements dans la région métropolitaine de Mumbai (MMR) ont augmenté de 72% pour atteindre 76 400 unités en 2021, contre 44 320 l’année précédente. Les ventes à Hyderabad ont presque triplé pour atteindre 25 410 unités l’année dernière, contre 8 560 unités en 2020.

Delhi-NCR a connu une augmentation de 73% des ventes à 40 050 unités en 2021 contre 23 210 unités en 2020. Les ventes de logements à Pune ont augmenté de 53% à 35 980 unités en 2021 contre 23 460 unités en 2020. Bengaluru a vu ses ventes augmenter de 33% à 33 080 unités en 2021 contre 24 910 unités l’année précédente. Les ventes de logements à Chennai ont augmenté de 86% pour atteindre 12 530 unités en 2021 contre 6 740 unités en 2020.

À Calcutta, les ventes ont augmenté à 13 080 unités en 2021 contre 7 150 unités en 2020.

« En extrapolant les performances de 2021, 2022 connaîtra une croissance très satisfaisante tant que la pandémie de coronavirus restera sous contrôle en Inde », a déclaré le président d’Anarock, Anuj Puri. Il espérait que les ventes atteindraient le niveau pré-COVID en 2022 et a noté que la demande se consoliderait davantage vers des développeurs de confiance.

« La pression des coûts des intrants et les problèmes de chaîne d’approvisionnement peuvent induire une augmentation de 5 à 8% des prix de l’immobilier », a souligné Puri. Du côté de l’offre, Anarock a déclaré que les nouveaux lancements avaient augmenté de 85 % pour atteindre 2 36 700 unités dans ces sept villes en 2021, contre 1 28 000 unités l’année précédente. Les nouveaux lancements ont atteint les niveaux d’avant la pandémie de 2019. En 2019, les nouveaux lancements s’élevaient à 2 36 570 unités.

Sur le marché du MMR, les nouveaux lancements ont augmenté de 88 % pour atteindre 56 880 unités en 2021, contre 30 290 unités l’année précédente. Les nouveaux lancements à Hyderabad ont été multipliés par deux pour atteindre 51 470 unités en 2021, contre 21 110 unités l’année précédente. Le marché de Delhi-NCR a connu une augmentation de 71% de l’offre de logements neufs à 31 710 unités en 2021 contre 18 530 unités en 2020. Les nouveaux lancements à Pune ont augmenté de 67% à 39 870 unités en 2021 contre 23 920 unités l’année précédente.

Bengaluru a connu une augmentation de 43% des lancements de maisons neuves à 30 650 unités en 2021, contre 21 420 unités l’année précédente. Les nouveaux lancements à Calcutta ont bondi de près de quatre fois pour atteindre 13 750 unités en 2021, contre 3 530 unités l’année précédente. Chennai a connu une augmentation de 35% des nouveaux lancements à 12 370 unités en 2021 contre 9 170 unités l’année précédente. Anarock, qui est l’une des principales sociétés de courtage immobilier du pays, a enregistré une croissance de 18% de ses revenus à environ Rs 305 crore au cours de l’exercice 2020-21.

Il vise le chiffre d’affaires de Rs 450 crore au cours de cet exercice.

