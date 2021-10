Ventes de Prestige Estates en hausse de 88 %

La collecte au cours du trimestre de septembre a augmenté de 35% sur une base annuelle pour atteindre 1 551 crore de roupies.

Prestige Estates, basé à Bengaluru, a annoncé lundi une augmentation de 88% de ses ventes en glissement annuel, à Rs 2 112 crore, pour le trimestre juillet-septembre de cet exercice, soutenu par une réponse encourageante de ses projets nouvellement lancés. Les ventes réalisées au cours du deuxième trimestre de l’EX22 sont ses ventes trimestrielles les plus élevées à ce jour.

La collecte au cours du trimestre de septembre a augmenté de 35% sur une base annuelle pour atteindre 1 551 crore de roupies. Le volume a augmenté de 100 % en glissement annuel pour atteindre 3,54 millions de pieds carrés (MSF) au cours de la même période.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre solide performance au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22. Malgré l’environnement difficile, Prestige a enregistré les ventes et les collections trimestrielles les plus élevées. Les nouvelles ventes ont été soutenues par la bonne réponse à notre projet récemment lancé, Prestige Great Acres et aux stocks existants dans toutes les zones géographiques. Prestige Great Acres a été vendu dans la journée suivant son lancement sans aucune campagne publicitaire », a déclaré le président du groupe Prestige, Irfan Razack.

Avec de solides ventes et collections au deuxième trimestre de l’exercice 22, les ventes de Prestige au premier semestre de l’exercice 22 ont atteint 2 846 crores de roupies et les collections sont de 2 574 crores de roupies, a déclaré Venkat K Narayana, PDG du groupe Prestige.

« Le deuxième semestre de l’exercice 22 sera une période passionnante soutenue par des fondamentaux macroéconomiques favorables et un solide pipeline de lancement. Outre les lancements sur le marché du sud, nous lançons trois projets à Mumbai et un projet dans la RCN avec un pipeline de lancement combiné à hauteur de 10 millions de pieds carrés », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.