Ventes de produits pétroliers au plus bas depuis sept mois en avril

La consommation de bitume, principalement utilisé dans la construction de routes, a diminué de 27,2% en avril par rapport aux niveaux de mars.

La consommation de produits pétroliers est tombée à 17 millions de tonnes (MT) en avril, le plus bas enregistré depuis septembre 2020 signalant que la réimposition de freins de verrouillage avec la deuxième vague du coronavirus dans de nombreuses régions a ralenti la consommation industrielle et commerciale.

Les ventes de diesel, qui contribuent à environ 40% de la consommation totale de produits pétroliers, ont diminué de 7,5% en avril par rapport au mois précédent. Les ventes d’essence ont été les plus faibles depuis août 2020 et en baisse de 13% par rapport au mois précédent à 2,4 MT. La consommation globale de produits pétroliers au cours du mois a toutefois augmenté de 81,5% par an, principalement sur une base inférieure de ventes anormalement modérées en avril 2020.

Selon les données provisoires de la cellule de planification et d’analyse pétrolière (PPAC) du gouvernement, les volumes de consommation en avril étaient de 145% plus élevés en glissement annuel (en glissement annuel) pour l’essence et de 105% pour le diesel. Un verrouillage à l’échelle du pays était en vigueur en avril 2020, ce qui avait supprimé la consommation.

La demande de carburant pour turbines d’aviation (ATF) en avril, à 409000 tonnes, était plus de sept fois plus élevée que la période correspondante de l’année dernière, mais a enregistré une baisse de 13,9% par rapport aux niveaux de mars, les États commençant à imposer des restrictions sur les voyages interétatiques . Les ventes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) étaient au plus bas depuis dix mois à 2,1 MT en avril. La consommation de bitume, principalement utilisé dans la construction de routes, a diminué de 27,2% en avril par rapport aux niveaux de mars.

La consommation intérieure de produits pétroliers en FY21 a chuté de 9,1% en glissement annuel à 194,7 MT, marquant la première année à enregistrer une baisse depuis FY99. PPAC n’affiche pas les données avant FY99. La consommation de diesel a chuté de 11,9% à 72,7 MT en FY21, tandis que la demande d’essence a chuté de 6,7% à 27,9 MT. La consommation de produits pétroliers s’était modérée avant même la pandémie et les ventes intérieures de produits pétroliers en FY20 avaient légèrement augmenté de 0,2% en GA à 213,7 MT.

