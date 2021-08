Ventes de télévision de la fête du Travail 2021: quand est-ce et les offres auxquelles nous pouvons nous attendre

in

L’événement des ventes télévisées de la fête du Travail approche à grands pas, nous avons donc créé ce guide pour vous proposer toutes les meilleures offres télévisées et vous dire tout ce que vous devez savoir.

L’événement de vente de la fête du Travail est l’occasion idéale de bénéficier de remises massives sur une large gamme de téléviseurs de détaillants comme Best Buy, Amazon et Walmart et de marques comme Samsung, LG, Sony, etc. Vous trouverez des prix de liquidation d’été sur les ensembles de l’année dernière ainsi que des prix record sur les nouveaux modèles, donc que vous recherchiez un téléviseur HD économique ou un OLED haut de gamme, nos ventes de téléviseurs pour la fête du Travail vous couvriront.

La fête du travail a lieu le Lundi 6 septembre cette année, ce qui signifie qu’il est encore trop tôt pour les ventes télévisées officielles de la fête du Travail. Nous devrions commencer à voir des offres apparaître fin août chez des détaillants comme Best Buy, Walmart et Amazon, et nous mettrons à jour cette page avec toutes les dernières offres. Si vous recherchez une aubaine sur la télévision aujourd’hui, nous avons répertorié les meilleures offres disponibles en ce moment sur une gamme de téléviseurs 4K avec des prix commençant à seulement 139,99 $.

Les meilleures offres de télévision avant l’événement de vente de la fête du Travail

Il est encore trop tôt pour les ventes télévisées officielles de la fête du Travail, nous avons donc répertorié les meilleures offres télévisées du jour si vous recherchez une bonne affaire en ce moment. Vous trouverez une gamme de téléviseurs 4K en vente chez des détaillants comme Best Buy, Walmart et Amazon, qui vous donneront un aperçu du prochain événement de vente de la fête du Travail.

Téléviseur Toshiba Smart HD Fire 32 pouces : 199,99 $ 139,99 $ sur Amazon

Économisez 60 $ – Ce Toshia de 32 pouces est un excellent téléviseur si vous recherchez quelque chose qui couvrira les bases pour les chambres, les bureaux ou les chambres des enfants. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un écran 4K, cet Insignia est livré avec Fire OS et Amazon Alexa intégrés pour une prise en charge pratique de l’assistant intelligent et est en vente au prix record de 139,99 $.

Voir l’offre

Téléviseur Toshiba 4K UHD Fire de 43 pouces (2021) : 369,99 $ 269,99 $ sur Amazon

100 $ – Amazon a réduit le prix de cet écran Toshiba Fire 2021 à un prix record de 269,99 $ cette semaine. L’ensemble de 43 pouces est livré avec Fire OS et une télécommande vocale Alexa afin que vous puissiez utiliser votre voix pour régler le volume, changer de chaîne, rechercher des films, etc.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Toshiba 4K UHD 50 pouces : 469,99 $ 369,99 $ sur Amazon

Économisez 100 $ – Notre offre télévisée préférée de la semaine – Amazon offre une remise de 100 $ sur le téléviseur Toshiba de 50 pouces 2021. C’est le prix le plus bas que nous ayons trouvé et une remise impressionnante pour un nouveau téléviseur 4K livré avec Fire OS, Dolby Vision HDR et DTS Virtual X.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Hisense série A6G 4K UHD de 50 pouces : 429,99 $ 399,99 $ chez Best Buy

Économisez 30 $ – Best Buy propose ce téléviseur Hisense de 50 pouces à 399,99 $, ce qui est un prix fantastique pour un téléviseur 4K riche en fonctionnalités. L’ensemble de la série A6G est livré avec Dolby Vision HDR, DTS Virtual: X, Chromecast et une télécommande vocale qui fonctionne avec l’assistant Google.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K Crystal UHD de 50 pouces de Samsung : 899,95 $ 567,99 $ chez Walmart

Économisez 331 $ – Vous pouvez obtenir une remise massive de 331 $ sur ce superbe téléviseur 4K Samsung de 50 pouces chez Walmart. C’est le meilleur prix que vous trouverez pour l’ensemble 4K qui offre des couleurs vives et audacieuses grâce à la puissante technologie Dynamic Crystal.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent Hisense série A6G 4K UHD de 65 pouces : 999,99 $ 549,99 $ chez Best Buy

Économisez 40 $ – À seulement 549,99 $, ce téléviseur intelligent Hisense de 65 pouces offre un excellent prix économique dans les dernières offres de télévision de Best Buy. Doté du HDR, du son studio DTS et d’une vaste gamme de chaînes grâce au système d’exploitation Fire, ce téléviseur déjà bon marché offre cette semaine une remise particulièrement intéressante.

Voir l’offre

Téléviseur intelligent 4K UHD série X85J de 65 pouces de Sony : 1 599,99 $ 1 099,99 $ chez Best Buy

Économisez 500 $ – Ce superbe téléviseur 4K Sony de 75 pouces bénéficie d’une remise massive de 500 $ chez Best Buy. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour l’ensemble de la série X85J, qui offre une image magnifique avec des couleurs riches et des contrastes détaillés grâce au puissant processeur X1 4K HDR.

Voir l’offre

Téléviseur QLED Q60T de 85 pouces de Samsung : 2 699,99 $ 2 197,99 $ sur Amazon

Économisez 500 $ – L’une des meilleures offres de télévision que nous ayons vues cette semaine, vous pouvez obtenir une remise épique de 500 $ sur cet énorme téléviseur QLED Samsung de 85 pouces. C’est le meilleur prix que vous puissiez trouver pour le téléviseur de la série Q70T, qui offre une expérience d’image premium grâce à la technologie Quantum Dot et fonctionne avec Amazon Alexa pour le contrôle vocal.

Voir l’offre

Découvrez plus d’aubaines sur les téléviseurs avec notre tour d’horizon des meilleures offres et ventes de téléviseurs bon marché et des meilleures offres de téléviseurs OLED.