Ventes d’électroménagers de la fête du Travail 2021: quand est-ce et les offres auxquelles nous pouvons nous attendre

Les ventes d’électroménagers de la fête du Travail sont toujours un grand succès pendant le week-end de vacances avec des offres incroyables de tous vos détaillants préférés, y compris Home Depot, Lowe’s, Best Buy, Walmart, et plus encore. Pour vous aider à trouver toutes les meilleures offres, nous avons créé ce guide pour vous dire tout ce que vous devez savoir sur les ventes d’appareils électroménagers de la fête du Travail, ainsi que les offres auxquelles vous pouvez vous attendre.

Les appareils électroménagers sont toujours une catégorie populaire lors de l’événement de vente de la fête du Travail, les détaillants offrant certaines des meilleures remises que vous trouverez toute l’année auprès de grandes marques telles que Samsung, LG, Whirlpool, etc. Vous pouvez trouver des prix record sur une large gamme d’appareils électroménagers, y compris les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les ensembles de lessive, les aspirateurs, les friteuses, les cafetières et bien plus encore.

La fête du travail tombe 6 septembre cette année, ce qui signifie qu’il est encore trop tôt pour les ventes officielles d’électroménagers de la fête du Travail. Nous devrions commencer à voir apparaître des offres à la fin du mois d’août.

Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons à jour avec toutes les dernières offres menant au prochain événement du week-end de vacances.

Les meilleures ventes d’électroménagers avant la fête du Travail

Bien qu’il soit encore trop tôt pour les ventes officielles de la fête du Travail (la fête du Travail est le 8 septembre), nous avons inclus les meilleures offres d’électroménagers d’aujourd’hui si vous cherchez à faire une bonne affaire aujourd’hui. Vous trouverez des rabais de Best Buy, Home Depot et Lowe’s sur les gros et les petits électroménagers, ce qui est un aperçu du prochain événement de vente d’électroménagers de la fête du Travail.

Événement estival des gros électroménagers : Économisez jusqu’à 500 $ sur les gros électroménagers

L’événement d’été de Best Buy sur les appareils électroménagers comprend des remises massives sur tout, des réfrigérateurs, lave-vaisselle et cuisinières aux micro-ondes, aspirateurs et cafetières de marques comme Samsung, LG, Whirpool, et plus encore.

Friteuse à air Farberware 3,2 pintes : 99 $ 59,88 $ chez Walmart

Économisez 39 $ – Si vous recherchez une offre de friteuse à air bon marché, Walmart propose la friteuse à air Farberware au prix de 59,88 $. Un prix fantastique, la friteuse à air multifonctionnelle vous permet de griller, cuire, rôtir ou frire vos aliments frits préférés avec peu ou pas d’huile.

Vente d’électroménagers Lowe’s : Jusqu’à 300$ de rabais sur les gros électroménagers + livraison locale gratuite

Un aperçu de la prochaine vente de la fête du Travail, Lowe’s offre actuellement jusqu’à 300 $ d’économies instantanées lorsque vous achetez de gros électroménagers admissibles. Vous pouvez économiser sur les réfrigérateurs, les laveuses et sécheuses, les rangers et plus encore de marques comme Samsung, GE et Whirpool, et bénéficier d’une livraison locale gratuite sur votre achat.

ionvac SmartClean 2000 Robovac : 179,88 $ 97 $ chez Walmart

Économisez 82,98 $ – Un prix fantastique pour un aspirateur robot, Walmart propose le Ionvac SmartClean à un prix record de 97 $. Le Robovac peut facilement passer du bois dur aux tapis et moquettes et fonctionne avec l’assistant Google pour un contrôle mains libres.

Économies sur les appareils électroménagers chez Home Depot : Économisez jusqu’à 400 $ sur les gros électroménagers

À l’heure actuelle, vous pouvez réaliser de grosses économies sur les gros électroménagers lors de la vente actuelle de Home Depot. Vous pouvez économiser plus de 1 000 $ sur les emballages en acier inoxydable de marques comme Samsung, LG et Whirpool et économiser jusqu’à 230 $ sur les laveuses et sécheuses Samsung.

Cafetière Keurig K-Slim : 119,99 $ 79,99 $ chez Best Buy

Économisez 40 $ – Préparez une tasse de café en quelques minutes avec Keurig K-Slim qui est en vente pour 79,99 $ chez Best Buy, qui est la meilleure offre que vous puissiez trouver en ce moment. Parfaite pour les petits espaces, la cafetière compacte peut préparer quatre tasses à la fois sans remplir le 52 oz. réservoir et dispose de trois tailles différentes pour que vous puissiez préparer un café qui correspond à vos goûts.

Nettoyant pour tapis avancé Bissell ProHeat : 219 $ 189 $ chez Walmart

Économisez 30 $ – Walmart a le nettoyeur de tapis Bissell ProHeat en vente pour 189 $. C’est le meilleur prix que nous ayons trouvé pour le nettoyeur de tapis léger qui élimine la saleté, les taches et les allergènes incrustés et dispose d’un mode de nettoyage express qui sèche en 30 minutes environ.

