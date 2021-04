Ventes exceptionnelles d’iPhone reflétées dans le rapport mondial sur les smartphones

Les nouvelles données d’intelligence des smartphones mettent en perspective les ventes exceptionnelles d’iPhone qu’Apple a rapportées hier dans le cadre d’un véritable blockbuster d’un trimestre.

Les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 27% au premier trimestre de l’année selon les dernières données de Canalys. La société de veille commerciale a déclaré que les expéditions totales de toutes les marques ont atteint 347 millions d’unités …

Nous ne pouvons pas faire de comparaisons à l’identique entre les données Canalys et le rapport sur les revenus d’Apple, pour plusieurs raisons. Premièrement, Canalys rapporte les expéditions tandis qu’Apple rapporte les ventes. Les appareils sont évidemment expédiés aux détaillants avant de vendre, mais la plupart des détaillants ne veulent pas disposer de plus de stock qu’ils ne s’attendent à vendre dans un court laps de temps, de sorte que les chiffres s’alignent généralement bien, mais avec un léger décalage.

Deuxièmement, Canalys mesure les ventes unitaires, alors qu’Apple ne les rapporte plus. Au lieu de cela, Apple révèle une ventilation des revenus pour chaque catégorie de produits. La croissance des revenus peut être obtenue à la fois par l’augmentation des ventes et par la croissance du prix de vente moyen (ASP), c’est-à-dire en vendant des modèles plus haut de gamme.

Mais avec ces pilotes compris, il est tout à fait clair qu’Apple a surpassé le marché des smartphones dans son ensemble. Apple a annoncé hier une croissance des revenus de l’iPhone d’une année sur l’autre de 65%.

Les données de Canalys indiquent que les expéditions d’iPhone ont augmenté de 41%, ce qui suggère une combinaison de ventes unitaires supérieures à la moyenne et d’un changement significatif vers des modèles plus chers. Tim Cook l’a dit dans l’appel des résultats d’hier, sans être trop précis.

L’iPhone 12 est le plus populaire, mais nous avons également constaté de très fortes ventes de la partie Pro de la famille. Ainsi, les revenus que vous voyez sont fonction de la croissance de l’unité et de la croissance du revenu par unité.

Samsung a confortablement conservé sa position de n ° 1 en termes de part de marché grâce au grand nombre de modèles de smartphones différents qu’il propose à tous les prix. Apple ne figurait pas non plus en tête de liste en ce qui concerne la croissance des livraisons: les gagnants étaient Xiaomi et Oppo avec une croissance annuelle de 62% et 60% respectivement. Mais là où Apple sera le vainqueur incontestable, c’est dans la rentabilité.

Cook a également déclaré que les pénuries de composants à l’échelle du secteur étaient susceptibles de mordre, mais que celles-ci auraient principalement un impact sur la production d’iPad et de Mac, plutôt que sur l’iPhone. Canalys a déclaré que les petites marques ne seraient pas aussi chanceuses.

COVID-19 est toujours une considération majeure, mais ce n’est plus le principal goulot d’étranglement », a déclaré Stanton. «La fourniture de composants critiques, tels que les chipsets, est rapidement devenue une préoccupation majeure et entravera les expéditions de smartphones au cours des prochains trimestres. Et cela poussera les marques mondiales à repenser les stratégies régionales. Certaines marques, par exemple, ont réduit la priorité des expéditions d’appareils en Inde, au milieu de la nouvelle vague COVID-19, et concentrent plutôt leurs efforts sur la récupération de régions, telles que l’Europe. Et bien que les pénuries persistent, cela accordera aux grandes entreprises un avantage unique, car les marques mondiales ont plus de pouvoir pour négocier l’allocation. Cela exercera une pression supplémentaire sur les petites marques et pourrait forcer beaucoup à suivre LG hors de la porte.

LG a quitté l’activité des smartphones plus tôt ce mois-ci.

Photo de Denis Cherkashin sur Unsplash

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: