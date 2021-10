Ventes festives 2021 : les vendeurs en ligne ont vendu 23 % de plus que l’an dernier, la 2e croissance la plus lente en 5 ans

Dans l’ensemble, le nombre total d’acheteurs a été multiplié par 1,2 cette année, passant de 52 millions à 62 millions lors des soldes de l’année dernière.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les vendeurs en ligne sur des marchés tels qu’Amazon, Flipkart et d’autres ont vendu des marchandises d’une valeur de Rs 32 000 crore lors des ventes festives de cette année, en hausse de 23% par rapport à l’année précédente. Le taux de croissance, cependant, était le deuxième plus lent depuis la croissance de 20 % en glissement annuel de 2016 à 2017. Le taux de croissance de la valeur brute de la marchandise (GMV) des ventes festives pour les années suivantes était de 150 % (2017-18), 27 %. cent (2018-19) et 37% (2019-20), selon les données du dernier rapport du cabinet de conseil en gestion RedSeer sur les ventes festives du commerce électronique. Plus de 8,5 lakh vendeurs Amazon et plus de 3,75 lakh vendeurs Flipkart ont participé aux ventes de cette année.

Les données ont été compilées sur la base des ventes du 2 au 10 octobre. Le rapport, citant des discussions d’experts et une analyse de RedSeer, a déclaré que le groupe Flipkart est devenu le « leader » lors des ventes festives avec une part de GMV de 64%, suivie de 28% d’Amazon. , et 8 % par d’autres plateformes. La croissance de 23 % du GMV cette année a été menée par des thèmes clés, notamment une résurgence des ventes de mode tandis que la catégorie mobile dominait avec 46 % de part du GMV. Les achats dans les villes de niveau II ont dominé la vente avec environ 61% d’acheteurs, suivis d’environ 22% dans les métros et d’environ 17% dans les villes de niveau I.

« La saison des fêtes de cette année a été motivée par un thème plus large d’abordabilité. Les constructions ont été construites avec soin par les plateformes via des programmes BNPL (acheter maintenant, payer plus tard) et des rapprochements bancaires ainsi que des remises axées sur les vendeurs pour proposer les prix les plus compétitifs des plus grandes marques et servir le client en herbe », a déclaré Ujjwal Chaudhry, partenaire associé de RedSeer Consulting dans un communiqué.

Dans l’ensemble, le nombre total d’acheteurs a été multiplié par 1,2 cette année, passant de 52 millions à 62 millions lors des soldes de l’année dernière. Avec la saison des fêtes jusqu’au nouvel an, les vendeurs sur les plateformes de commerce électronique et de commerce social offrent des remises supplémentaires, pour un volume de ventes plus élevé, jusqu’à 40 pour cent ou plus de remises supplémentaires sur le dos d' »une perspective favorable des ventes en volume prévues et la croissance au cours de la prochaine saison des fêtes », avait déclaré RedSeer dans un récent rapport ce mois-ci.

