Ventes festives : jusqu’à 40 % ou plus de remises supplémentaires offertes par les vendeurs sur Amazon, Flipkart et d’autres portails d’achat en ligne

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les MPME et autres vendeurs sur les plateformes de commerce électronique et les plateformes de commerce social, qui ont permis une valeur brute des marchandises (GMV) d’une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars au cours des quatre premiers jours des ventes festives, offrent des remises supplémentaires pour un volume de ventes plus élevé. Les vendeurs en ligne ont déclaré qu’ils offraient jusqu’à 40% ou plus de remises supplémentaires sur la base de « perspectives favorables des ventes en volume et de la croissance prévues au cours de la prochaine saison des fêtes », a déclaré la société de conseil en gestion RedSeer dans son rapport sur la première semaine de la vente festive. Alors que le marché du commerce électronique en Inde est dirigé par Amazon et Flipkart, la plate-forme de commerce social Meesho s’était transformée en licorne en avril de cette année.

Dans une enquête auprès des vendeurs sur les plateformes de commerce électronique et de commerce social en septembre, la majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles offraient des remises supplémentaires de 30 à 40 %, suivies des personnes interrogées qui offraient des remises de 20 à 30 %. Par exemple, l’enquête a noté que sur une plate-forme de commerce électronique (sans divulguer son nom), 32 pour cent des répondants ont déclaré offrir 30 à 40 pour cent de remise supplémentaire, suivis de 21 pour cent des répondants offrant 20 à 30 pour cent de remise supplémentaire, 20 pour cent offrant 10 à 20 % de remise, 19 % offrant plus de 40 % de remise, etc.

Amazon et Flipkart avaient lancé leurs ventes festives annuelles le 3 octobre 2021. Alors que les Big Billion Days de Flipkart se termineraient dimanche, la vente du Great Indian Festival d’Amazon durerait un mois. La Maha Indian Shopping League de Meesho était prévue du 6 au 10 octobre. Il est important de noter que le rapport a noté que les quatre premiers jours de la semaine des fêtes de l’année dernière représentaient 63 pour cent des ventes globales de la semaine des fêtes contre environ 57 pour cent cette année. cent des ventes prévues. Les smartphones ont contribué à environ 50 pour cent du GMV au cours des quatre premiers jours de vente.

« Avec des soldes festives plus longues que l’an dernier (9 jours contre 7 jours), on constate que la demande des clients est plus étalée sur la période que concentrée sur la première moitié de la semaine festive. À cet égard, nous avons observé des ventes d’environ 2,7 milliards de dollars sur les plateformes de commerce électronique et nous attendons 2,1 milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq prochains jours », a déclaré Ujjwal Chaudhry, partenaire associé, RedSeer.

Selon Amazon, ses plus de 8,5 lakh vendeurs en Inde, dont plus de 75 000 magasins locaux de 450 villes et d’autres vendeurs dans le cadre de divers programmes Amazon tels que Amazon Launchpad, Amazon Saheli, Amazon Karigar participent à la vente. Flipkart de Walmart avait déclaré le mois dernier que plus d’un lakh kiranas et globalement plus de 375 000 vendeurs de toute l’Inde participeraient aux Big Billion Days. Il prévoit d’avoir 4,2 lakhs de vendeurs sur sa plate-forme d’ici décembre 2021.

