Ventes MediaMarkt : nouvelles offres sur les téléphones portables de Xiaomi, Samsung et autres, ainsi que sur les ordinateurs portables | La technologie

Les meilleurs produits en vente pendant les “Sales” MediaMarkt qui ne durent que jusqu’au vendredi 23 juillet.

Les offres MediaMarkt sont de retour, dans ce cas les “Remajas” qui ne dureront que quelques jours, plus précisément du 21 juillet au vendredi 23 juillet. Pendant ce temps, vous pourrez trouver des produits de toutes sortes proposés qui vous intéresseront.

C’est un été plein d’offres et cela se remarque dans les magasins comme Amazon ou MediaMarkt. En ce moment, vous pouvez trouver des mobiles, des ordinateurs portables, des produits de jeux, des tablettes ou des produits pour ordinateurs à des prix très réduits.

Si vous voulez économiser de l’argent sur votre prochain produit électronique, lisez la suite car nous avons sélectionné les meilleurs produits pas cher.

La plupart de ces produits sont envoyés gratuitement, certains, seuls les moins chers coûtent 1,99 euros pour être expédiés à votre porte. Mais vous pouvez toujours choisir l’option de l’acheter en ligne et de le récupérer gratuitement dans l’un de ses magasins physiques.

iPhone 12 pour 749 €

iPhone 12 64 Go en rouge pour 749 €

L’iPhone d’entrée de gamme d’Apple est actuellement l’un des mobiles les plus recherchés et, étonnamment, l’un de ceux qui reçoivent le plus d’offres.

Si vous vouliez acheter un iPhone 12 pas cher, c’est l’occasion. est iPhone 12 64 Go Il est disponible chez MediaMarkt pour 749 euros. Le meilleur prix n’est disponible qu’en rouge, le reste des couleurs coûtera 799 euros.

Amazon n’a pas tardé à égaler l’offre et vous pouvez également l’obtenir pour 749 euros avec la livraison gratuite.

N’oubliez pas que sur ComputerHoy.com, nous avons publié une analyse complète de l’iPhone 12 afin que vous puissiez vérifier tous ses détails.

POCO F3 5G pour 349 €

POCO F3 5G pour 349 € chez MediaMarkt

POCO F3 5G est l’un de ces téléphones POCO qui ont tous les “B” pour de bon, agréable et bon marché. Ce smartphone avec un écran AMOLED de 6,67 pouces et 120 Hz n’est déjà qu’à 349 euros chez MediaMarkt.

Dispose d’un processeur puissant Muflier 870 compatible avec les réseaux 5G 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, un Appareil photo principal de 48 Mpx. et une caméra selfie de 20 Mpx.

Il dispose également d’une batterie de 4 520 mAh avec charge rapide de 33 W, WiFi 6, NFC et bien plus encore.

Xiaomi Redmi Note 10 5G pour 179 €

Xiaomi Redmi Note 10 5G pour 170 € dans MediaMarkt

C’est l’un des smartphones Xiaomi les moins chers avec une connexion 5G que vous pouvez obtenir dès maintenant. C’est le Xiaomi Redmi Note 10 5G et pour le moment il ne coûte que 179 euros chez MediaMarkt.

Il utilise le processeur d’entrée avec connexion 5G Dimensity 700, en plus de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec carte microSD.

Il dispose également d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un appareil photo selfie de 8 mégapixels. et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

D’après nos tests, il s’agit d’un smartphone doté d’une grande autonomie, d’une très bonne connectivité et d’un rapport qualité prix imbattable.

Xiaomi Mi 11 5G pour 699 €

Xiaomi Mi 11 5G pour 699 € dans MediaMarkt

Attention à ce Xiaomi Mi 11 5G que l’on retrouve dans MediaMarkt car c’est une bonne offre avec une remise de 100 euros.

Ce Xiaomi Mi 11 5G avec 256 Go de stockage Il peut désormais être acheté pour 699 euros. Notez qu’il s’agit de la capacité maximale disponible, vous pouvez trouver des versions avec 128 Go.

C’est l’un des mobiles de l’année grâce au fait que Xiaomi a décidé de mettre tout le meilleur qui puisse être mis dans un mobile. À commencer par le puissant processeur Snapdragon 888 de dernière génération, ainsi que l’appareil photo de 108 mégapixels, le premier du genre dans un smartphone.

Il dispose également d’un grand angle de 13 Mpx, d’une macro de 5 Mpx. et une caméra frontale de 20 Mpx.

Il dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage non extensible, donc la capacité maximale disponible est ce que vous devriez avoir.

Asus D515DA pour 359 €

Asus D515DA-BR638 pour 359 € chez MediaMarkt

Si vous souhaitez anticiper les achats de la piste de septembre et acheter un ordinateur portable pour étudier ou travailler après les vacances, cet ordinateur portable Asus D515DA c’est une option en vente.

Il s’agit d’un ordinateur portable de 15,6 pouces avec un processeur AMD Ryzen 3 et 256 Go de stockage pour contenir tous vos fichiers et programmes.

Le seul inconvénient, c’est qu’il est livré sans système d’exploitation, mais vous pouvez suivre ces étapes pour installer Windows 10 à partir de zéro.

Écran : 15,6″ HD, 60 Hz Processeur : AMD Ryzen 3 3250U RAM : 8 Go RAM SSD : 256 Go Carte graphique : Radeon Graphics Système d’exploitation : FreeDOS

Acer A317-52 pour 429 €

Acer A317-52 pour 429 € chez MediaMarkt

Une autre option dans les ordinateurs portables est la suivante Acer A317-52 que vous pouvez trouver dans MediaMarkt.

La grande différence par rapport au modèle précédent est que cet ordinateur portable repose sur un processeur Intel Core i3 de 10e génération. Aussi pour un écran beaucoup plus grand atteignant 17 pouces.

Si vous voulez un ordinateur portable que vous allez garder principalement sur votre bureau, alors choisir un 17 pouces a plus de sens, mais si vous voulez l’emmener d’un endroit à un autre, il vaut mieux choisir un modèle avec un écran plus petit .

Son prix est désormais de 429 euros avec des frais de port totalement offerts.

Affichage : 17,3″ HD+, 60 Hz Processeur : Intel Core i3-1005G1 RAM : 8 Go RAM SSD : 256 Go Carte graphique : UHD Graphics Système d’exploitation : FreeDOS Poids : 3,24 kg

Samsung Galaxy Tab A7 pour 195 €

Samsung Galaxy Tab A7 32Go pour 195€

L’une des tablettes Samsung les moins chères et qui fonctionne parfaitement comme tablette multimédia pour regarder des films, des vidéos, surfer sur Internet et si vous ajoutez un clavier Bluetooth, même comme ordinateur portable.

Samsung Galaxy Tab A7 C’est une tablette parfaite pour tout cela et plus encore, quelque peu limitée lorsque vous souhaitez l’utiliser pour des tâches qui nécessitent de grandes performances, mais pour consommer des vidéos, Internet et les réseaux sociaux, c’est plus que suffisant.

Une tablette parfaite pour l’été et quoi qu’il arrive, car maintenant elle ne coûte que 195 euros.

Si vous avez des questions sur cette tablette, voici une analyse complète de la Galaxy Tab A7.

Moniteur grand écran LG 29WP500-B pour 179 €

LG 29WP500-B pour 179 € chez MediaMarkt

Travaillez-vous à la maison ? Utilisez-vous un ordinateur portable pour travailler ? Détendez votre posture et gagnez en santé en obtenant un écran externe pour connecter votre ordinateur portable, votre clavier et votre souris. Avec ce moniteur LG 29WP500 vous aurez également plus d’espace pour vos fenêtres.

Avec une conception écran large de 29 pouces, ce moniteur est parfait pour le multitâche et est plus efficace lors de l’utilisation de plusieurs programmes en même temps.

La résolution est de 2560 x 1080 pixels et il dispose de 2 connexions HDMI pour connecter deux appareils, par exemple votre ordinateur portable et une console de jeux.

Ce moniteur est passé de 229 euros à seulement 179 euros chez MediaMarkt avec des frais de port 100% gratuits.

