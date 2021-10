Ventes résidentielles de janvier à septembre en hausse de 47% dans 7 villes : JLL

Les marchés de Kolkata, Delhi NCR et Pune ont connu une augmentation substantielle des activités de lancement au cours du troisième trimestre 2021

Les ventes résidentielles de janvier et septembre 2021 ont augmenté de 47%, par rapport à la même période l’année dernière dans les sept principales villes, selon la mise à jour du marché résidentiel de JLL – Q3 2021, publiée lundi. Cela implique que la deuxième vague a eu un impact limité sur les ventes au cours des trois premiers trimestres de 2021.

Sur une base séquentielle, les ventes se sont améliorées de 65% au cours du troisième trimestre 2021. Les ventes ont été stimulées par de nombreux facteurs, notamment la baisse des cas de Covid-19 au troisième trimestre, soutenue par une campagne de vaccination robuste, qui a conduit à un déverrouillage prudent de l’économie dans divers États.

Des ventes de plus de 32 300 unités résidentielles ont été enregistrées au troisième trimestre 2021, tandis que le volume des ventes au troisième trimestre a dépassé de 18% le volume des ventes enregistré au cours de la période pré-Covid du premier trimestre 2020. Hyderabad a enregistré le plus grand nombre de nouveaux lancements, représentant 28% du total des nouveaux lancements au cours du troisième trimestre 2021.

La plupart des nouveaux lancements sur les marchés plus importants de Bengaluru, Mumbai et Delhi NCR concernaient des segments abordables et intermédiaires, selon le rapport. Siva Krishnan, responsable (résidentiel), Inde, JLL, a déclaré : « Les développeurs ont déjà commencé à lancer des appartements de taille optimale pour capturer l’évolution des préférences des consommateurs dans la plupart des villes. Le secteur résidentiel indien devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochains trimestres. La confiance renouvelée des acheteurs a contribué à la reprise du marché du logement au troisième trimestre 2021, qui a enregistré un bon volume de ventes et de lancements par rapport à la même période l’an dernier et se rapproche presque de l’ère pré-covid. Des ventes de plus de 32 300 unités résidentielles ont été enregistrées au troisième trimestre 2021 contre 19 635 unités au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation significative de 65% en glissement trimestriel”.

Dans le même temps, il est encourageant de noter que le volume des ventes au cours du trimestre se rapproche du volume trimestriel moyen des ventes enregistré à l’ère pré-covid de 2019, qui s’élevait à environ 35 000 unités. Cela indique certainement que les sentiments du marché s’améliorent par rapport à l’année précédente et ramènent la confiance des acheteurs dans le marché. Une nouvelle réduction des taux des prêts immobiliers, associée à la saison des fêtes et à l’amélioration des sentiments du marché, est de bon augure pour le secteur résidentiel.

Les sept principales villes étudiées ont enregistré de nouveaux lancements de 32 863 unités au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 21 % en glissement trimestriel. Alors que l’économie commençait à s’améliorer et que la saison des fêtes approchait, les promoteurs ont continué à lancer des projets résidentiels à travers le pays. La plupart des nouveaux lancements sur les marchés de Bengaluru, Mumbai et Pune concernaient des segments abordables et intermédiaires. Pune et Mumbai, qui ont contribué respectivement à 23 % et 19 % au nombre total de nouveaux lancements, ont suivi.

