Venti rediffuse les personnages 4 étoiles et la date de sortie

miHoYo

Tout a été parfait pour Genshin Impact depuis son lancement à part sa collaboration KFC en Chine qui a finalement été annulée. Bien que cela soit décevant pour le public chinois, tout le monde pourra bientôt faire l’expérience de la mise à jour 1.4. L’un des souhaits de l’événement du personnage est une rediffusion de la bannière Venti, et vous découvrirez ici qui sont les personnages 4 étoiles qui l’accompagnent, et vous trouverez également sa date de sortie pour la mise à jour 1.4.

L’un des aspects les plus excitants de la version à venir est le Windblume Festival qui proposera un nouveau type de quête d’histoire qui ressemble à une simulation de rencontres. Non seulement cela, mais la version marquera également l’arrivée de Rosaria sous une forme jouable.

Alors que Rosaria devra attendre un moment, vous trouverez ci-dessous les personnages 4 étoiles et la date de sortie de la bannière de rediffusion de Genshin Impact Venti.

Date de sortie de la nouvelle version de Genshin Impact Venti

La date de sortie de la bannière de rediffusion Venti dans Genshin Impact est le 17 mars.

Cette date de sortie de la bannière de réexécution Venti dans Genshin Impact correspond au lancement de la mise à jour 1.4 et durera jusqu’au 6 avril.

Seuls deux souhaits d’événement de personnage ont été confirmés avec le deuxième projecteur sur Tartaglia.

Alors que certains pourraient être déçus par les deux héros, la bonne nouvelle est que Rosaria fera partie du souhait du deuxième événement de personnage.

Ce n’est pas aussi excitant que les versions 1.2 et 1.3 qui nous ont donné Albedo, Ganyu, Xiao et Hu Tao, mais Rosaria à elle seule est fantastique.

De plus, il promet d’être encore plus incroyables et de nouveaux héros jouables à travers le futur alors que le jeu s’aventure à 1,5 et finalement à 1,6.

Genshin Impact Venti relance la bannière 4 personnages étoiles

Les personnages 4 étoiles de la bannière de rediffusion de Genshin Impact Venti incluent Noelle.

Les autres personnages 4 étoiles de MiHoYo pour la bannière de rediffusion Venti dans Genshin Impact sont Razor et Sucrose.

Ce sont les héros qui l’accompagnent confirmés, et les fans ne devraient pas être trop surpris car ils les ont prédits avec précision sur Reddit.

Certains fans avaient craint que les héros accompagnants soient les mêmes que dans la Ballade originale en gobelets, mais heureusement, ce n’est pas le cas.

Toutes les informations ci-dessus sont fournies gracieusement par miHoYo.