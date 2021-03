Venti rediffuse les personnages de la bannière 4 étoiles et la date de sortie

Genshin Impact est un jeu fantastique depuis son lancement en 2020, et la date de sortie de la mise à jour 1.4 approche à grands pas. L’un des événements de personnage que les fans peuvent anticiper est une rediffusion de Venti, et vous découvrirez ici quelques prédictions sur l’identité des personnages 4 étoiles pour la bannière, ainsi que sa date de sortie pour la mise à jour 1.4 de Genshin Impact.

Outre les souhaits confirmés de l’événement du personnage, les fans ont le Windblume Festival à anticiper ainsi qu’un nouveau type de quête d’histoire qui ressemble à une simulation de rencontres. Tout comme le rite des lanternes, il devrait y avoir beaucoup à faire pendant le Windblume alors que miHoYo célèbre la beauté du printemps.

Alors que le Windblume Festival promet d’être fantastique, vous trouverez ci-dessous quelques prédictions pour la bannière de rediffusion Genshin Impact Venti et ses personnages 4 étoiles.

Date de sortie de la nouvelle version de Genshin Impact Venti

La date de sortie de la bannière de rediffusion Venti dans Genshin Impact devrait être le 17 mars.

Il s’agit de la date de sortie de la mise à jour 1.4 de Genshin Impact, et Venti a été positionné comme la première bannière à sortir.

Seuls deux souhaits d’événement de personnage ont été confirmés avec le deuxième projecteur sur Tartaglia.

Bien que certains puissent être déçus par les deux héros, la bonne nouvelle est que Rosaria fera partie du souhait du deuxième événement de personnage.

Ce n’est pas aussi excitant que les versions 1.2 et 1.3 qui nous ont donné Albedo, Ganyu, Xiao et Hu Tao, mais Rosaria à elle seule est fantastique.

De plus, il promet d’être encore plus incroyables et de nouveaux héros jouables à travers le futur alors que le jeu s’aventure à 1,5 et finalement 1,6.

Genshin Impact Venti relance la bannière 4 personnages étoiles

Les personnages 4 étoiles de la bannière de rediffusion Genshin Impact Venti ne sont pas confirmés.

Cependant, les fans prédisent que les personnages 4 étoiles de la bannière de rediffusion Venti dans Genshin Impact seront Razor et Noelle.

Il y a aussi des prédictions pour Sucrose, mais certains fans semblent désespérés pour Noelle.

D’autres anticipent également Fischl, et ce sont les principaux personnages 4 étoiles que les gens veulent ou attendent.

Fischl faisait partie de la première ballade de la bannière Venti dans les gobelets, donc son inclusion est moins recherchée par rapport à Sucrose, Noelle et Razor.

Nous mettrons à jour cet article lorsque les caractères 4 étoiles seront confirmés.

