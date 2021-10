Ventilateur à lame ABS Usha Heleous : complément parfait à toute maison moderne

Il a une rotation bidirectionnelle pour une utilisation par tous les temps, une conception intégrée élégante et des lames ABS aérodynamiques antirouille pour un débit d’air élevé et une sensation d’air plus douce.

La principale société indienne de biens de consommation durables, Usha International, est considérée comme une marque de confiance. Les ventilateurs de plafond Usha sont une bonne combinaison de design, de fonctionnalité et de prix. Ils ont des millions de clients dans le pays, sont fiables et durables et connus pour offrir des performances élevées. Pour suivre l’évolution des temps, Usha intègre de nombreuses nouvelles technologies dans ses offres ; le ventilateur à pales en ABS Heleous de la société avec moteur BLDC pour l’efficacité énergétique en est un exemple. Le Heleous est un ventilateur de plafond new-age doté d’une technologie moderne, d’un confort et d’un design élégant. Il a une rotation bidirectionnelle pour une utilisation par tous les temps, une conception intégrée élégante et des lames ABS aérodynamiques antirouille pour un débit d’air élevé et une sensation d’air plus douce.

Le ventilateur Heleous est disponible uniquement sur les plateformes numériques, il est au prix de Rs 8 990. Le ventilateur de plafond est disponible dans une gamme de cinq couleurs contemporaines, à savoir. Sparkle Black, Sparkle White, Imperial Blue, Golden Yellow et Horizon Blue, et est livré avec une garantie de 4 ans sur le moteur. Notre unité d’essai était le Sparkle White, un beau ventilateur qui peut facilement compléter les intérieurs tendance et ajouter une valeur esthétique à n’importe quel espace.

Avec un balayage de 1220 mm, le ventilateur Heleous est doté de fonctionnalités de haute technologie, notamment des pales aérodynamiques moulées en ABS 3D antirouille pour un flux d’air plus fluide, un débit d’air très élevé de 260 m3/minute, une vitesse de 310 tr/min et un fonctionnement silencieux. De plus, Usha’s Heleous a une rotation bidirectionnelle unique qui aide le ventilateur à fonctionner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pendant les mois chauds d’été pour souffler une brise fraîche vers le bas, et dans le sens des aiguilles d’une montre en hiver pour faire circuler l’air chaud emprisonné plus près du plafond vers le bas, ce qui le rend convient pour une utilisation toute l’année. Le ventilateur est livré avec trois modes de brise préconfigurés – Naturel, Veille et Normal, avec une télécommande RF à pointer n’importe où pour des opérations pratiques. De plus, le moteur BLDC à couple élevé du ventilateur réduit la consommation d’énergie de 50 % – une efficacité énergétique plus élevée en utilisant seulement 43 watts de puissance – améliore le contrôle de la vitesse et la fiabilité.

Le moteur à courant continu sans balais, communément appelé BLDC, est une technologie qui a révolutionné la conception des ventilateurs pour économiser de l’énergie et améliorer les performances. Un moteur BLDC exploite la puissance des aimants permanents pour générer un couple dans le rotor ainsi qu’un contrôle intelligent du champ électromagnétique en utilisant une électronique de puissance de pointe, offrant style, confort et contrôle efficacement. Si vous regardez le ventilateur de plafond Heleous, l’élégance du moteur vient de sa taille compacte, ce qui améliore l’attrait du ventilateur. De plus, le moteur BLDC est silencieux, réduisant le bruit ambiant.

Points clés à retenir : le ventilateur de plafond Heleous est assez rapide et super silencieux, compact et beaucoup plus léger, et surtout, consomme moins d’énergie. Il couvre une zone beaucoup plus large et est, à mon avis, le complément parfait à toute maison moderne.

Prix ​​public estimé : Rs 8 990

