Ventilateur de plafond Goldmedal Hoopla : ventilateurs silencieux et super efficaces avec revêtement anti-poussière

Nous avons des ventilateurs de plafond depuis le début des années 1900, et ils ont fait une grande différence dans le confort de nos vies, surtout avant la climatisation. Jusqu’à récemment, il n’y avait pas de réel progrès dans le domaine des ventilateurs de plafond ; ils n’étaient qu’un dispositif pour aider à déplacer l’air. Leurs regards étaient ennuyeux et dépassés. Avance rapide jusqu’à nos jours et vous serez étonné de la technologie moderne qui s’y intègre. Ce que je veux dire, c’est que l’expérience des fans ne sera plus jamais la même. Prenez, par exemple, le ventilateur « Hoopla » de Goldmedal Electricals, une entreprise leader dans le domaine des produits électriques à rotation rapide. Au prix de Rs 3 450, le ventilateur décoratif est recouvert d’une finition de peinture anti-poussière unique et hautement spécialisée.

Le ventilateur de plafond décoratif Hoopla arbore un design contemporain sur les ventilateurs traditionnels à 3 pales. Une combinaison moderne d’anneaux métalliques sur le moteur et d’embellissements haut de gamme sur les pales lui donne un avantage supplémentaire sur les autres sur le marché. Le ventilateur Hoopla de Goldmedal est recouvert d’une finition de peinture anti-poussière unique et hautement spécialisée qui empêche le dépôt de poussière ou l’écaillage de la peinture, maintenant ainsi l’aspect brillant plus longtemps. Hoopla est disponible en trois couleurs métalliques sophistiquées – Champagne Gold, Titanium Silver et Burgundy Brown – qui peuvent facilement compléter les intérieurs tendance et ajouter une valeur esthétique à n’importe quel espace. Comme le dit Bishan Jain, directeur de Goldmedal Electricals : « Le ventilateur décoratif Hoopla bénéficie d’un design ultra-premium ainsi que d’un moteur puissant qui promet des performances super efficaces. Nous visons à offrir aux consommateurs une variante élégante à la fois luxueuse et abordable. Il a été organisé en tenant compte des besoins de la population indienne moderne et soucieuse du design. »

L’un des ventilateurs les plus puissants de la gamme, Hoopla est alimenté par un moteur robuste de 72 watts enroulé avec des enroulements en cuivre de haute qualité. Le cuivre de qualité pure de Hoopla est équilibré thermostatiquement, ce qui garantit une conductivité maximale et une efficacité élevée. Hoopla est équipé de pales plus larges qui offrent un débit d’air de 230 CMM avec une grande surface de balayage. En utilisation en temps réel, Hoopla est incroyablement efficace avec un balayage de 1200 mm et fonctionne sans bruit à une vitesse élevée de 380 tr/min. Par rapport à l’activation de la climatisation, cela consomme moins d’énergie et vous permet également d’économiser sur votre facture de services publics. Il fonctionne efficacement, efficacement et est agréable à regarder.

L’essentiel : l’avenir est déjà là dans les ventilateurs de plafond. Des entreprises intelligentes et à la pointe de la technologie, telles que Goldmedal Electricals, sont là pour vous aider à faire le saut en remplaçant vos ventilateurs fatigués et démodés par des ventilateurs de plafond de nouvelle génération, dotés d’une technologie moderne, d’un confort et d’un design élégant.

Prix ​​public estimé : Rs 3 450

