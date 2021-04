Ventilateur sans lame et purificateur d’air, et de Dyson: aujourd’hui il est réduit de 90 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le printemps est arrivé et avec lui de meilleures températures, mais avec les heureuses allergies que beaucoup ne nous laissent même pas respirer, dans la rue et pas chez nous. Heureusement, il existe des purificateurs d’air, et les plus de haute qualité sont capables de nous faire passer un printemps et un été beaucoup plus agréables, à la fois en réduisant les symptômes d’allergies et en nous rafraîchissant lorsque les températures sont très chaudes.

La marque Dyson en sait beaucoup sur la climatisation, les purificateurs et les ventilateurs, et son produit Lien purement cool C’est l’un des purificateurs d’air de type tour les plus réussis. Mieux encore, il purifie non seulement l’air, mais sert également de ventilateur pendant les mois d’été, et vous pouvez maintenant l’obtenir avec une économie de 90 €.

On met donc en avant ce purificateur tour Dyson Pure Cool Link à 359 €, une réduction par rapport aux 449 € précédemment marqués, et étant une opportunité unique car ce type d’appareil ne baisse généralement pas de prix pendant les mois d’été.

C’est le meilleur purificateur d’air que vous puissiez acheter, et en plus de cela, c’est aussi un ventilateur, et il est réduit à 359 €

Ce purificateur tour Dyson Pure Cool Link à 359 € est avec une réduction de 90 €, et vous pouvez le recevoir à la maison pendant les deux à trois prochains jours, avec la plus haute sécurité et la garantie offerte par la marque Dyson.

Comme nous l’avons dit, votre solution principale est le purificateur capable de surveiller et de détecter automatiquement les contaminants, être capable de gérer et de catégoriser la qualité de l’air de la pièce dans laquelle nous avons installé l’appareil, d’ajuster le débit d’air de manière appropriée à tout moment, afin que nous n’ayons pas à nous en soucier.

Il a un Filtration hermétique à 360 ° capable d’éliminer les gaz et les particules, et ceci grâce à la combinaison d’un filtre à charbon actif et d’un filtre HEPA en fibre de verre capable de capter 99,95% des particules polluantes jusqu’à 0,1 micron.

Grace à Application Dyson Link Nous pouvons surveiller la qualité de l’air en temps réel, contrôler chacun des paramètres de la machine et le programmer en fonction de chacune des pièces et en fonction des heures de la journée. De plus, il dispose d’une télécommande courbée et aimantée efficace, afin que nous puissions le fixer à la machine et ainsi ne jamais se perdre.

Oui, il est également valable pour un ventilateur pendant les mois chauds de l’été, et en plus de cela, il dispose d’un mode nuit qui le rend pratiquement silencieux.

