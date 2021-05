Venture Capitalist propose une crypto-monnaie décentralisée unique comme solution pour stimuler le commerce interrégional de l’Afrique

Compartir

Le capital-risque sud-africain Michael Jordaan a récemment suggéré qu’une seule crypto-monnaie décentralisée pourrait être la solution qui apporte de grands avantages au commerce et aux investissements interrégionaux en Afrique. Selon Jordaan, qui est également l’ancien PDG de l’une des principales banques d’Afrique du Sud, la FNB, une monnaie africaine aussi unique “ferait beaucoup pour rendre les frontières moins importantes”.

Une monnaie décentralisée pour l’Afrique

Cependant, dans son tweet du 27 avril, Jordaan explique pourquoi il considère les crypto-monnaies (et non la monnaie fiduciaire) comme la solution qui ouvre le «marché des paiements le moins pénétré au monde». Jordaan a tweeté:

Imaginez un jour où l’Afrique n’a qu’une seule monnaie. (Une telle monnaie) rendra beaucoup plus facile les échanges entre eux et les investissements à travers le continent. On ne voit pas que tous / la plupart des pays s’entendent sur une banque centrale ou une politique monétaire. Il est plus probable qu’il s’agisse d’une crypto-monnaie décentralisée. Mais lequel?

Cependant, le capital-risqueur admet qu’une crypto-monnaie décentralisée doit être une «monnaie stable africaine ou mondiale, qui n’est pas aussi volatile que, par exemple, Bitcoin ou Ethereum».

Avantages d’une monnaie unique

Pendant ce temps, un rapport local cite le capital-risqueur développant davantage cette idée et la manière dont les pays en bénéficient. Par exemple, Jordaan affirme que puisque les 55 pays africains ont 41 devises différentes, cela signifie que les paiements sont lents, coûteux et que les importateurs et les exportateurs sont confrontés à des risques de change. Cependant, lorsque les pays africains adoptent une monnaie unique décentralisée, ces problèmes sont éliminés.

En plus de stimuler le commerce et les investissements interrégionaux, une monnaie décentralisée empêchera les États individuels de “piller leurs propres banques centrales en imprimant de la monnaie et en provoquant de l’inflation”.

Alors qu’il est peu probable que les gouvernements africains adoptent le plan Jordaan de si tôt, le capital-risqueur affirme néanmoins qu’il continuera à rêver d’une Afrique qui commerce avec elle-même, comme l’Europe et l’Asie, plutôt que de compter sur elle. L’aide étrangère.

Êtes-vous d’accord avec le sentiment de Jordaan selon lequel l’Afrique a besoin d’une seule crypto-monnaie décentralisée? Vous pouvez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/venture-capitalist-proposes-a-single-decentralized-crypto-as-a-solution-to-boost-africas-inter-regional-trade/