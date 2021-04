Venture Out s’agrandit pour aider plus de personnes à valider leurs idées de démarrage tout en travaillant toujours à un emploi de jour

Les leaders de Venture Out Sean Sternbach (à gauche) et Ken Horenstein. (Photo de sortie)

Venture Out s’agrandit: L’organisation basée à Seattle qui vise à aider les travailleurs de la technologie à quitter les entreprises et à créer leurs propres startups a ajouté un nouveau programme appelé Moonlighter Lab.

Ce qu’il fait: Le laboratoire facture 1499 $ pour un programme de 8 semaines conçu pour valider les idées de démarrage de personnes qui travaillent toujours à des emplois de jour à temps plein. Venture Out a initialement été lancé en proposant son Venture Lab de 12 semaines, qui prépare les entrepreneurs à leur parcours de collecte de fonds de démarrage en échange d’un capital de 4%.

«En nous mettant à la place des fondateurs, nous avons réalisé qu’il n’était pas favorable aux fondateurs d’échanger des fonds propres contre une participation à un laboratoire où les fondateurs étaient encore à plein temps dans leur travail quotidien», a déclaré Sean Sternbach, cofondateur de Venture Out. “Nous avons donc décidé de modifier notre modèle de tarification pour facturer des frais initiaux à la place.”

Le laboratoire a lancé son premier programme en janvier avec huit startups; certains de ces fondateurs ont fini par quitter leur emploi quotidien pour poursuivre des idées. Les candidatures pour la deuxième cohorte doivent être déposées jeudi.

Contexte de Venture Out: Sternbach a quitté un rôle de gestionnaire chez Amazon en 2019 et s’est associé à Ken Horenstein, qui était auparavant directeur du bras VC M12 de Microsoft, pour aider à lancer Venture Out.

L’année dernière, il a levé un tour d’investissement de 700 000 $ dirigé par le bras VC de Microsoft M12. D’autres sociétés de capital-risque, notamment Founders ‘Co-op, Flying Fish et Liquid 2 Ventures, ont investi.

Venture Out propose également un réseau de fondateurs gratuit qui permet aux fondateurs de poser des questions et d’obtenir le soutien d’autres créateurs de startups, mentors, conseillers et investisseurs.

Plus de contexte: Seattle est devenue un épicentre mondial pour les talents technologiques, mais bon nombre des meilleurs ingénieurs, scientifiques des données, gestionnaires de programmes et autres travaillent dans de grandes entreprises telles qu’Amazon ou Microsoft, ou l’un des plus de 130 avant-postes d’ingénierie de la région – Facebook, Google, Salesforce, Oracle et bien d’autres ont de grands bureaux.

En conséquence, ces géants sont blâmés pour avoir aspiré une grande partie du talent entrepreneurial potentiel à travers Seattle avec leurs «menottes en or» et leurs opportunités de travailler sur certaines des technologies de pointe. Cette tendance, ainsi que le manque de sociétés d’investissement locales, est l’une des raisons potentielles pour lesquelles l’écosystème de démarrage de Seattle n’est pas aussi solide que certains pourraient s’y attendre.