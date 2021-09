Ventureland Asia acquiert la participation majoritaire dans MW.Com India

MW.Com India est l’éditeur de magazines tels que Rolling Stone India et Man’s World

La société de capital-risque basée à Mumbai, Ventureland Asia Advisory Services, a acquis la participation majoritaire dans MW.Com India Pvt Ltd, l’éditeur de magazines tels que Rolling Stone India et MW (Man’s World). MW.Com Pvt Ltd (MCPL) appartenait jusqu’à récemment à la société d’édition Spenta Multimedia Pvt Ltd. Ventureland Asia prévoit d’utiliser sa forte présence dans les domaines du marketing, de la création de marque, des communications visuelles et de la technologie new-age pour tracer un omnicanal. stratégie de croissance axée sur le numérique pour Rolling Stone India et MW.

« J’ai été témoin de près de la transformation de la consommation média, de l’achat média et du marketing média. Rolling Stone India et Man’s World jouissent de niveaux élevés de crédibilité et de loyauté auprès de leur public cible. En nous appuyant sur cela, nous apporterons des interventions technologiques avancées, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour mieux comprendre le lecteur et transformer la publication papier en un magazine numérique omnicanal d’abord », Sajan Raj Kurup, créateur-investisseur et a déclaré le fondateur de Ventureland Asia, la branche d’investissement de Creativeland Asia.

MCPL publie Rolling Stone India depuis 2008. Rolling Stone India est l’édition indienne de Rolling Stone, le plus grand magazine de musique et de culture pop au monde. MW, qui en est à sa 21e année, est le premier magazine de style de vie pour hommes en Inde.

L’acquisition de MCPL par Ventureland Asia intervient au milieu de l’agitation majeure qui se produit dans le paysage médiatique indien, ont déclaré Radhakrishnan Nair, éditeur et rédacteur en chef, Rolling Stone India et MW. « L’expertise de Kurup en matière d’investissement dans la technologie numérique et le sens du marketing sera cruciale alors que Rolling Stone India et MW s’efforcent de se transformer en magazines indépendants de la plate-forme, avec une forte présence dans la sphère numérique et l’impression », a-t-il ajouté.

Cette année a été active pour les activités de Ventureland Asia en Inde. Il a acquis une participation de 40 % dans Revenant Esports et lancé Saintfarm, une nouvelle entreprise de commerce électronique de bout en bout dans le domaine de l’alimentation biologique et durable. Le fonds a jusqu’à présent investi dans les médias, le commerce électronique, l’éducation, la santé, l’agrotech et l’esport – avec les innovations technologiques comme thème d’investissement commun.

