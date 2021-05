Vénus a chanté une chanson à la sonde solaire de la NASA – écoutez-la ici – .

Vénus est l’une des planètes les plus proches de la Terre en orbite autour du Soleil – l’autre étant Mars, bien sûr – mais elle reste incroyablement mystérieuse. Sa surface est enveloppée d’épais nuages ​​et les températures y sont suffisamment chaudes pour vous incinérer en un instant. Son atmosphère costaud est beaucoup plus dense que celle de la Terre et est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone. L’étudier s’est avéré difficile pour les astronomes, mais la sonde solaire Parker de la NASA a récemment recueilli des données incroyables sur Vénus sans même essayer.

Dans un nouvel article publié dans Geophysical Research Letters, des scientifiques de la NASA expliquent qu’un survol de Vénus par la sonde solaire en juillet 2020 a permis à l’instrument FIELDS de la sonde de capter un signal inattendu. La sonde effectuait un passage de routine de la planète, ce qu’elle avait déjà fait deux fois auparavant, et cette fois l’instrument conçu pour mesurer les champs électriques et magnétiques extrêmes du Soleil a capté quelque chose de Vénus. C’était un signal radio basse fréquence, mais la NASA n’a pas pu l’identifier tout de suite.

Dans un communiqué de presse accompagnant le nouveau document, Glyn Collison de la NASA du Goddard Space Flight Center explique qu’il a passé une journée à se demander quelle pourrait être la source du signal radio. «Puis le lendemain, je me suis réveillé et j’ai pensé: ‘Oh mon dieu, je sais ce que c’est!’», A déclaré Collison. Il s’est rendu compte que le signal radio ressemblait beaucoup aux données renvoyées par l’orbiteur Galileo de la NASA alors qu’il traversait l’ionosphère des lunes de Jupiter. Le signal doit avoir été créé lorsque la sonde Parker a traversé l’ionosphère de Vénus.

En convertissant le signal radio en son, nous entendons le doux chant de l’ionosphère de Vénus. La NASA Goddard a publié cette vidéo, et c’est incroyable. Écoutez-le par vous-même:

La description de la NASA se lit comme suit:

La sonification des données dans la vidéo traduit les données de l’instrument FIELDS de Parker Solar Probe en son. FIELDS a détecté une émission radio naturelle à basse fréquence alors qu’elle se déplaçait dans l’atmosphère de Vénus, ce qui a aidé les scientifiques à calculer l’épaisseur de la haute atmosphère chargée électriquement de la planète, appelée ionosphère. Comprendre comment l’ionosphère change de Vénus aidera les chercheurs à déterminer comment Vénus, autrefois si similaire à la Terre, est devenue le monde de l’air brûlant et toxique qu’il est aujourd’hui.

Assez cool, hein?

La mission principale de la sonde solaire Parker est d’étudier le soleil, mais comme elle utilise Vénus pour l’aider à se diriger vers des passages de plus en plus rapprochés de notre étoile, elle en apprend également beaucoup sur la planète. Les images capturées par la sonde montrent Vénus d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant, et cette dernière découverte d’un signal radio rayonnant à travers la haute atmosphère de la planète n’est que la cerise sur le gâteau.

