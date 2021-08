Vénus dans chaque signe – Astrologie Signification pour Vénus par signe du zodiaque

Parlons astrologie et loooove. Vénus est la planète de l’amour et du plaisir (réservez-moi un aller simple, svp), et ses mouvements influencent la façon dont nous exprimons notre affection, notre attitude envers l’argent, ce que nous trouvons beau et nos propres pouvoirs d’attrait.

Vénus est souvent appelée la « planète sœur » de la Terre parce qu’elle est très similaire en taille, en masse et en densité, tout en étant plus proche de la Terre en orbite que toute autre planète. Cette proximité signifie que dans votre thème astral, votre signe de Vénus ne sera, au maximum, qu’à un ou deux signes de votre signe solaire.

Connaître votre signe natal de Vénus (c’est-à-dire dans quel signe Vénus était au moment exact de votre naissance – consultez un calculateur de thème astral gratuit si vous ne connaissez pas le vôtre) signifie que vous pouvez garder un œil sur le moment où Vénus passe par ce signe, ainsi que par votre propre signe solaire. Vénus passant par votre signe solaire, c’est comme faire briller un petit Vénus, saupoudrer de poussière d’amour sur vos pouvoirs d’attraction. Il booste vos charmes.

Vénus passant par votre signe natal de Vénus s’appelle votre retour de Vénus (comme votre retour de Saturne, mais c’est plus agréable, moins dramatique et se produit beaucoup plus fréquemment). En fait, votre retour de Vénus se produit environ une fois par an, et c’est un moment de plaisir et de romance. Certaines personnes appellent cela un ~ anniversaire de beauté ~, quand tout dans la vie brille un peu plus et que les choses semblent un peu plus faciles. Planifiez des vacances romantiques, des friandises, des moments de détente et des rendez-vous pendant et autour de votre retour de Vénus.

Étant proche (-ish) du Soleil, Vénus est l’une des planètes intérieures (comme la Terre et Mercure et contrairement à Neptune ou Pluton) et elle se déplace assez rapidement. Il change de signe du zodiaque tous les 20 jours environ et a probablement plus d’influence sur notre vie amoureuse que tout autre transit astrologique.

Comprendre dans quel signe du zodiaque se trouve Vénus signifie que vous pouvez planifier vos principaux jalons, décisions et changements amoureux pour vous aligner sur l’énergie cosmique pertinente et obtenir un coup de main des planètes. Et pourquoi pas? Tout est juste en amour, après tout. Votre autre moitié n’a jamais besoin de savoir que vous avez été guidé par les étoiles.

Voici l’ambiance et l’activité de la vie amoureuse que Vénus apporte lorsqu’elle passe par chacun des signes du zodiaque et lorsque la prochaine fenêtre d’opportunité cette année et la suivante se présente ! Vous pourrez me remercier plus tard.

Quand Vénus est en Vierge

Prochain événement : 21 juillet-16 août 2021 ; 5 septembre 29 septembre 2022

Comme la personnalité classique de la Vierge, Vénus en Vierge apporte des vibrations utiles, utiles, utiles et pratiques à vos partenariats et attractions. Montrez que vous vous souciez de lui en leur facilitant un peu la vie et en les aidant. Les actions sont plus éloquentes que les mots, après tout. C’est le bon moment pour vous lancer dans une planification détaillée avec votre amour : en regardant les événements futurs, les voyages, les vacances, les lieux et les maisons. Planifiez et organisez les choses à espérer. Méfiez-vous simplement de la tendance classique à tatillonner la Vierge, car vous pourriez trouver des choses qui vous énervent qui ne devraient vraiment pas.

Faire: Planifiez les activités futures, partagez les corvées et les tâches de manière égale, faites de petites faveurs les uns aux autres, évitez de critiquer et de vous chamailler.

Quand Vénus est en Balance

Prochain événement : 16 août-9 septembre 2021

La Balance peut être un métamorphe qui plaît aux gens (au pire), et cette phase a une lueur heureuse superficielle à ce sujet qui pourrait masquer des problèmes plus profonds ou des questions que vous devez vraiment aborder. Ne vous entendez pas sur des choses pour une vie paisible alors qu’en dessous, vous bouillonnez de ressentiment. Ne laissez pas Vénus dans la ~ zone sans conflit ~ de la Balance vous faire taire et supporter, alors que vous ne devriez vraiment pas. Cela dit, faites appel au tact et à la diplomatie infâmes de la Balance pour faire valoir vos points et être entendu de la bonne manière, c’est-à-dire avec calme et compassion.

Faire: Réfléchissez aux choses que vous devez dire et comment les dire pour être entendu et compris, initiez des conversations sur votre avenir, notez ce que vous et votre partenaire / béguin / situation évitez ou supprimez de parler, planifiez des choses culturelles ou artistiques pour faire ou visiter (la Balance aime les musées et les galeries).

Quand Vénus est en Scorpion

Prochain événement : 10 septembre-6 octobre 2021

Cette phase est surchargée d’une chimie sexuelle intense et complexe. C’est la saison pour aller dur ou rentrer à la maison dans votre vie amoureuse ! Vous parlerez de “flammes jumelles” et d'”âmes sœurs” parce qu’un désir profond d’être compris et nécessaire par quelqu’un d’autre prendra le dessus. Vous pouvez même vous sentir dépassé ou consommé par votre (vos) relation(s). Toute cette soif d’intensité et de connexion peut apporter du drame et de la passion, mais aussi du déséquilibre, de la paranoïa ou de la méfiance. Vous pourriez trop réfléchir, vous remettre en question ou projeter vos insécurités. C’est une phase difficile pour l’amour, alors surfez sur les vagues du mieux que vous pouvez !

Faire: Assurez-vous de « contrôler la réalité » de vos insécurités, investissez massivement dans votre vie amoureuse, parlez aux personnes qui vous attirent (vous enverrez les bons signaux), pimentez votre vie sexuelle et parlez de confiance.

Quand Vénus est en Sagittaire

Prochain événement : 7 octobre-4 novembre 2021

Le Sagittaire fougueux apporte une passion franche et une bouffée d’air frais à votre vie amoureuse après l’intensité du temps du Scorpion. Vous vous sentez plus positif, plus facile à vivre et prêt pour l’aventure. Si vous êtes célibataire, c’est le moment idéal pour sortir et nouer de nouvelles relations. Pour ceux qui sont en couple, c’est la saison pour vivre une aventure romantique, qu’il s’agisse d’un voyage ou d’une quête à domicile pour le plaisir et le plaisir. Lâchez-vous, partagez l’amour, socialisez et soyez ouvert à tout.

Faire: Sortez beaucoup, voyagez dans différents endroits, recherchez des plaisirs amusants et légers, rencontrez vos amis et votre famille, partez en voyage, partez à l’aventure.

Quand Vénus est en Capricorne

Prochain événement : 5 novembre 2021-6 mars 2022 (y compris Vénus rétrograde du 19 décembre 2021 au 29 janvier 2022)

C’est la phase du ~couple de puissance~. Vous avez l’esprit sur votre argent, et l’argent sur votre esprit ! Vous élaborez des plans pratiques concernant votre évolution de carrière, votre domicile, vos finances et vos objectifs à long terme, et vous souhaitez comprendre dans quelle mesure vous et votre partenaire vous alignez. Il s’agit plus d’une phase d’observation que d’une phase d’action, et vous vous surprendrez à prendre du recul pour regarder les gens sous un nouveau jour : peut-on leur faire confiance ? Sont-ils fiables ? Vont-ils vous soutenir ? Est-ce qu’ils ~ vont dans des endroits ~?

Faire: Parlez de vos objectifs à long terme, réévaluez votre partenaire en tant que partenaire de vie vs. un intérêt romantique, regardez et apprenez, connaissez vos briseurs d’affaire, exigez la loyauté.

Quand Vénus est en Verseau

Prochain événement : 6 mars-4 avril 2022

Le Verseau est un peu excentrique, et ce transit injecte une énergie « tout est permis » dans votre vie amoureuse. C’est le moment d’expérimenter, de repousser les limites et d’être différent ! Pour les singletons, c’est un signal clair pour jeter votre liste de critères habituelle et essayer quelque chose / quelqu’un de nouveau, quel qu’il soit. Pour ceux qui sont en couple, mettez l’accent sur l’amitié et le caractère ludique de votre connexion. Donnez-vous plus d’espace et profitez de vous reconnecter lorsque vous avez tous les deux vécu des aventures en solo.

Faire: Expérimentez, soyez différent, embrassez l’espace et l’indépendance, rappelez-vous pourquoi vous êtes amis, amusez-vous.

Quand Vénus est en Poissons

Prochain événement : 5 avril 1 mai 2022

Vénus en Poissons est compatissante, empathique, aimante et gentille. C’est LA période de l’année pour faire des confessions, dire des vérités tacites, demander et donner pardon, et se connecter à un niveau plus profond et plus vulnérable. L’amour est dans l’air, tout autour. Vous vous sentirez irrésistible et attirée par votre objet d’affection d’une nouvelle manière. Ne laissez pas le côté obscur des Poissons (illusion et martyre) entrer dans votre vie amoureuse, cependant. Que la réalité soit la réalité.

Faire: Parlez toute la nuit, partagez vos pensées et vos sentiments les plus vulnérables, soyez compatissant, passez au niveau supérieur, montrez votre amour de manière créative et imaginative.

Quand Vénus est en Bélier

Prochain événement : 2-27 mai 2022

Wham, bam, merci, madame. C’est le moment d’être audacieux, direct et guidé par vos passions. Soyez le chasseur, pas le chassé ; celui qui fait, pas celui qui est fait. Tout doit être frais, nouveau et excitant. Le Bélier marque le début du Nouvel An Astro, alors prenez des résolutions pour être meilleur et vous amuser davantage ! La spontanéité, l’optimisme et l’honnêteté traversent votre vie amoureuse, et vous devez agir par instinct plutôt que par expérience passée. Faites et dites ce qui vous convient sur le moment.

Faire: Demandez-leur de sortir, dites oui, partez à l’aventure, faites l’amour, soyez honnête.

Quand Vénus est en Taureau

Prochain événement : 28 mai-21 juin 2022

Vénus gouverne le Taureau, donc ses pouvoirs sont puissants dans cette phase ! Cette fois, tout est question de plaisir, de sensualité, de sécurité et d’intimité. Vous avez l’impression d’être totalement ravi et emporté. Cela peut basculer dans les traits les plus indésirables de la possessivité, il faut donc en tenir compte. Ne vous accrochez pas trop ou n’essayez pas trop fort.

Faire: Parlez de faire passer les choses au niveau supérieur, achetez un cadeau attentionné à votre partenaire, expérimentez des préliminaires conscients et sensuels, méfiez-vous de vous sentir ou d’agir de manière possessive.

Quand Vénus est en Gémeaux

Prochain événement : 22 juin-16 juillet 2022

Les Gémeaux apportent l’énergie Mercurial dans nos vies amoureuses, donc les célibataires devraient jouer le jeu et les couples devraient essayer de nouvelles choses ensemble. C’est un moment sociable, amical, excitant et stimulant, mais pas nécessairement un bon moment pour approfondir ses engagements ou forger un lien affectif. Les Gémeaux gardent la surface, même avec Vénus !

Faire: Partez en vacances, adoptez un nouveau passe-temps commun, allez à autant de rendez-vous avec autant de personnes différentes que vous le souhaitez, débattez et plaisantez et plaisantez et commérages plutôt que d’aller en profondeur.

Quand Vénus est en Cancer

Prochain événement : 17 juillet-10 août 2022

Tout semble un peu plus sensible lorsque Vénus est en Cancer, c’est donc le moment d’être très attentif à ce que nous disons et à la façon dont nous exprimons notre amour. Les partenaires doivent se blottir, consacrer du temps et de l’attention à leur autre moitié et démontrer leur amour haut et fort ! Ceux qui recherchent l’amour doivent se laisser agir de manière romantique et imaginative, et éviter tout ce qui leur semble insécurisé ou éphémère.

Faire: Discutez à cœur ouvert, restez chez vous et installez-vous confortablement, faites des projets à long terme, partagez un secret, planifiez des rendez-vous romantiques, soyez affectueux.

Quand Vénus est en Lion

Prochain événement : 11 août-4 septembre 2022

Leo apporte ~ l’étape de la lune de miel ~ des vibrations à toutes les relations, ce qui signifie que de grands gestes et du drame sont à l’ordre du jour. Si vous aimez cette étape, alors c’est un moment glorieux pour profiter de l’admiration et de l’attention de votre objet d’affection. Si vous avez soif d’honnêteté, d’authenticité, de connexion et de plans réalistes… mmm, attendez peut-être que Vénus passe à autre chose. La fierté peut jouer un rôle délicat pendant cette phase, alors faites attention à ne caresser la fourrure de personne dans le mauvais sens, comme vous le feriez avec un Lion royal !

Faire: Offrez-vous quelque chose d’extravagant, faites des compliments aux gens, amusez-vous, habillez-vous et faites un spectacle !

Kerry Ward TarotBella Kerry Ward, alias Tarotbella, pratique le tarot depuis plus de 25 ans vient de créer son tout premier jeu de tarot, The Good Karma Tarot.

