“ Vénus et Mars ”: Suite Planètes de Paul McCartney et des ailes

Tu pourrais l’appeler Paul Mccartneyla version de la suite des planètes. Venus and Mars, sorti le 27 mai 1975, est l’album avec lequel Ailes a admirablement relevé l’énorme défi de suivre Band On The Run. La popularité croissante du groupe était telle qu’il a non seulement dépassé les charts des deux côtés de l’Atlantique, mais a également conduit à une tournée mondiale qui a duré un an.

Les premières sessions pour Vénus et Mars ont eu lieu en novembre 1974, moins d’un an après la sortie de son prédécesseur, qui continuait à l’époque sa popularité multi-platine. Après le épreuves et les tribulations de leurs enregistrements pour Band On The Run à Lagos, au Nigéria, les sessions initiales à Abbey Road comprendraient un line-up nouvellement augmenté. Paul et Linda McCartney et Denny Laine étaient maintenant rejoints par guitariste principal Jimmy McCulloch et le batteur Geoff Britton.

À Londres, le cinq pièces posé «Lâcher prise», «Love In Song» et «Medicine Jar». Mais un voyage prévu pour le nouvel an à la Nouvelle-Orléans, pour des sessions à Sea Saint Studios, a été porté un autre coup par le départ soudain de Britton. Le New Yorker Joe English est arrivé en remplacement rapide et, apparemment imperturbable, Wings a passé un mois très productif à Crescent City pour terminer ce qui est devenu un autre album enrichissant.

Juste avant la sortie du LP, le passionnant «Listen To What The Man Said» est arrivé comme un premier single évident et un succès irrésistible. Il a atteint le n ° 1 en Amérique et au Canada et dans le top 10 dans de nombreux autres pays, y compris le Royaume-Uni. Tom Scott a amélioré la mélodie puissante et la voix harmonisée avec un solo de saxophone soprano mémorable, alors qu’il était ancien Circulation le membre Dave Mason a ajouté la guitare.

Venus and Mars était un disque avec quelque chose pour tout le monde, des riffs à bascule de “Venus and Mars / Rock Show” et “Call Me Back Again”, en passant par la chanson d’amour parodie des années 1920 “You Gave Me The Answer” au McCulloch / Composition de Colin Allen «Medicine Jar». Il y avait même une version instrumentale brève et finale du thème du feuilleton télévisé britannique de longue date Crossroads, qui a été présenté pendant un certain temps dans l’émission.

McCartney et Mardi Gras

«Nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans à la recherche d’une ville musicale et de la météo», a expliqué McCartney à Melody Maker lors de la sortie de l’album. «Et puis nous avons découvert que Mardi Gras était en cours pendant que nous étions là-bas. J’avais écrit la plupart des trucs avant d’arriver là-bas, et Jimmy avait écrit l’un des morceaux avec un de ses camarades.

«Nous étions en Jamaïque avant d’aller à la Nouvelle-Orléans et pour la première fois, j’avais rassemblé toutes les chansons», a-t-il poursuivi. «J’ai tout écrit et collé le tout comme un parchemin qui allait d’ici au bout de la pièce. Alors j’ai eu tout ça ensemble et nous sommes venus et avons commencé à enregistrer.

Ousting Captain Fantastique

L’album est entré dans le classement britannique au n ° 3 avant de passer la première de deux semaines non consécutives au n ° 1, sur une période de 14 semaines dans le Top 10. Aux États-Unis, où Vénus et Mars était un autre million de vendeurs, il a eu une semaine au sommet en juillet, remplaçant Elton John‘s Captain Fantastic et le Brown Dirt Cowboy.

La nouvelle formation était si harmonieuse que, en septembre 1975, Wings partit pour la tournée Wings Over The World, qui joua 65 dates en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie et ne se termina qu’en octobre de l’année suivante.

Achetez ou diffusez Vénus et Mars.

Écoutez le meilleur de Paul McCartney sur Apple Music et Spotify.