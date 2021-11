Venus et Serena Williams racontent avoir vu leur défunte sœur Yetunde interprétée dans le ‘King Richard’

Le roi Richard sortira en salles et HBO Max vendredi. Le film, qui parle de Vénus et Serena Williams, jette un regard sur toute leur famille, y compris leur sœur aînée Yetunde Price qui a été assassinée en 2003. La famille Williams est apparue dans l’émission Red Table Talk sur Facebook Watch pour discuter du film et a réagi à voir Price interprété par l’actrice Mikayla LaShae Bartholomew.

« Oh, je pense que j’ai pleuré tout le temps. Chaque fois qu’elle est entrée dans le film, je – personnellement, j’ai juste commencé, comme – je veux dire, même quand même », a déclaré Serena. Leur mère, Oracene Price, était également sur Red Table Talk et a partagé ses réflexions sur la représentation de Yetunde.

« C’était un moment calme, je pense. Parce que nous savons comment c’était, et puis comment c’est – vous savez, c’est juste – c’était juste quelque chose que vous essayez en quelque sorte de mettre dans votre esprit et que vous ne voulez pas à retenir », a déclaré Oracene. Vénus aimait que Yetunde montre son soutien pratiquement avant tout le monde.

« Elle aimait aussi s’amuser », a déclaré Vénus. « Elle savait s’amuser. Elle était l’équipe V d’origine. Avant qu’il n’y ait une équipe V, elle était l’équipe V. » Yetunde a été tué par balle le 14 septembre 2003 à Compton, en Californie, par Robert Edward Maxfield, membre du gang des Southside Crips. Il aurait ouvert le feu avec une arme d’assaut sur le SUV de Price avec son petit ami au volant alors qu’ils se rendaient près d’une maison de drogue présumée. Selon les procureurs, la fusillade était liée à celui que Maxwell pensait être un membre d’un gang.

Maxwell n’a plaidé aucune contestation en 2006 pour homicide volontaire. Il a été inculpé de meurtre mais a accepté le chef d’accusation moindre avant son troisième procès. Il a été condamné à 15 ans de prison en avril 2006, selon le Los Angeles Times. Maxwell a été libérée sur parole en mars 2018. Pour honorer Yetunde, ses frères et sœurs ont ouvert le Yetunde Price Resource Center à Compton, en Californie, en 2016. Elle avait 31 ans au moment de sa mort.

Dans King Richard, Will Smith incarne Richard Williams, le père de Vénus et Serena qui les entraîne à devenir des superstars du tennis. La vision de Richard Williams a conduit Venus et Serena à devenir des légendes du tennis, remportant au total 30 titres du Grand Chelem en simple et 14 titres du Grand Chelem en double.