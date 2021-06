Vénus, la prochaine destination des robots de la NASA | La technologie

La NASA a annoncé deux nouvelles missions robotiques vers Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil, chacune dotée d’un budget réduit de 500 millions de dollars.

“Ces deux missions sœurs visent à comprendre comment Vénus est devenue un monde infernal capable de faire fondre le plomb à la surface”, a expliqué Bill Nelson, administrateur de l’agence spatiale, lors de la présentation des deux projets.

Nelson a rappelé que la NASA n’a pas été sur Vénus depuis plus de 30 ans, lorsque la deuxième mission Pioneer a atteint les nuages ​​de la planète en 1978. Il est maintenant temps pour deux autres missions, DAVINCI + et VERITAS.

Les deux font partie des propositions qui ont atteint le dernier cycle du Discovery Program de la NASA, chargé de gérer des missions d’exploration planétaire à petite échelle et qui ont généralement un budget limité. 500 millions de dollars iront à chaque mission.

VERITAS sera le premier à mettre les voiles vers la planète voisine en 2028 équipé de caméras et de capteurs pour effectuer une reconstruction 3D de la topographie de la planète et étudier les signes de vapeur d’eau qui expliqueraient l’activité volcanique de la planète. Un an plus tard, ce sera au tour de DAVINCI + qui en 2029 survolera Vénus deux fois pour prendre des photos de la surface de la planète, puis lancera une sonde robotique dans son atmosphère épaisse où vous devez mesurer les gaz et autres éléments.

Parmi ces éléments, il en est un qui intrigue particulièrement la communauté scientifique, la phosphine. En 2020, un groupe de recherche international a publié un rapport sur les gaz nocifs que l’on pouvait trouver sur la planète, parmi lesquels figurait le la phosphine, un élément produit par les organismes vivants, réveillant l’hypothèse d’un possible passé habité sur Vénus.

Tous les scientifiques n’ont pas endossé cette étude, mais les analyses de DAVINCI+ et de sa sonde robotique pourraient éclairer le mystère et nous fournir suffisamment d’informations pour construire une théorie plus solide sur le passé de la planète et sa conversion en l’enfer qu’elle est. aujourd’hui.

Le climat de cette planète atteint Températures de surface de 430 degrés, mais, bien qu’elle soit plus proche du Soleil que de la Terre, c’est dans ce que les scientifiques appellent la région de Boucle d’or, ni trop près ni trop loin de l’étoile pour pouvoir accueillir la vie à un moment donné.