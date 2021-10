Vénus n’a jamais eu d’océan

14/10/2021 à 18:26 CEST

De nouvelles recherches menées par des scientifiques de l’Université de Genève indiquent que la planète Vénus n’a pas eu d’océan tout au long de son histoire, comme l’ont soutenu d’autres théories. Les spécialistes estiment que les conditions nécessaires à l’accumulation de quantités suffisantes d’eau à la surface de cette étoile ne se sont jamais matérialisées : ils l’affirment fermement après avoir réalisé des simulations sur le climat de la Terre et de Vénus au début de leur évolution, plus de quatre milliards années, lorsque la surface des planètes était encore en fusion.

Selon un communiqué de presse, les chercheurs pensent qu’il existe des preuves solides pour penser que l’eau existante dans l’atmosphère de Vénus est toujours restée à l’état gazeux et les températures n’ont jamais baissé pour générer des pluies, à travers lesquelles l’eau se serait accumulée au niveau de la surface et les océans auraient été produits. C’est l’hypothèse qu’ils développent dans la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Nature.

Le « frère jumeau » sans océans

Pourquoi différentes théories soutiennent-elles le contraire, si l’on pense que les conditions actuelles de Vénus ne semblent pas appropriées pour qu’elle ait des océans à sa surface ? La réalité est que notre « planète jumelle » n’a pas toujours connu les mêmes conditions que l’on peut voir aujourd’hui, avec une atmosphère dominée par le dioxyde de carbone, des températures extrêmes et des nuages ​​d’acide sulfurique. Dans son processus de formation, il avait des caractéristiques beaucoup plus bienveillantes, c’est pourquoi certains spécialistes ont pensé que abritait autrefois des océans d’eau liquide.

Vénus et la Terre ont des conditions similaires: les deux sont des planètes rocheuses, ont une atmosphère et sont similaires en termes de masse et de taille. Cependant, à un certain moment, leur histoire géologique et leur relation avec le cosmos les ont complètement séparés : la Terre est devenue une planète bleue pleine de vie, tandis que Vénus est devenue un désert à l’environnement très hostile.

Les scientifiques ont travaillé avec des modèles tridimensionnels sophistiqués de l’atmosphère de Vénus et de la Terre, comparant les conditions existant au début de l’histoire des deux planètes. Ils ont travaillé avec des simulations similaires à celles actuellement utilisées dans l’analyse et les prévisions climatiques sur Terre, évaluant comment les atmosphères des deux planètes ont évolué au fil du temps et si les conditions précises existaient pour qu’elles existent. les océans pourraient se former dans le processus.

La différence est faite par le Soleil

Les résultats étaient clairs : sur Vénus, contrairement à la Terre, les conditions météorologiques ne permettaient pas à la vapeur d’eau de se condenser dans l’atmosphère et de générer de la pluie. L’une des principales raisons est que nuages ​​de vénus ils ont provoqué un effet de serre très puissant, empêchant la planète de se refroidir rapidement comme le postulaient des travaux antérieurs.

Pour cette raison, l’eau est restée éternellement à l’état gazeux dans l’atmosphère et il n’a pas été possible pour elle de descendre à la surface de Vénus, comme cela se produit sur Terre à travers différents processus météorologiques entraînés par la vapeur d’eau trouvée au niveau atmosphérique. La grande différence aurait été dans le proximité du soleil: si notre planète avait été un peu plus proche de l’étoile royale, les températures n’auraient pas suffisamment baissé pour condenser l’eau qui compose nos océans.

photo: Vénus et la Terre ont des similitudes, mais à un moment donné leurs caractéristiques atmosphériques ont déterminé que les conditions d’émergence des océans se sont produites sur notre planète : sur Vénus, elles n’étaient pas les mêmes et l’eau est restée à l’état gazeux dans son atmosphère. Crédit : GooKingSword sur Pixabay.