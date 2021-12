Venus Pipes and Tubes cherche à lever des capitaux pour son expansion via une introduction en bourse

La taille de l’offre de l’offre publique initiale est susceptible d’être comprise entre Rs 175 et Rs 225 crore, selon des sources au courant du développement.

Par Ruchit Purohit

Venus Pipes and Tubes (VPTL), basée au Gujarat, devrait déposer son projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) cette semaine, ont déclaré à FE des personnes au courant de l’évolution de la situation. La taille de l’offre de l’offre publique initiale est susceptible d’être comprise entre Rs 175 et Rs 225 crore, selon des sources au courant du développement.

La première offre publique de la société devrait être une toute nouvelle émission d’actions. En outre, la société prévoit d’utiliser le produit pour l’expansion. Selon les sources, SMC Capital est le banquier d’affaires de l’émission publique. « Il propose d’étendre sa capacité de fabrication existante de tuyaux/tubes soudés et de tuyaux/tubes sans soudure pour la fabrication de tuyaux/tubes soudés de diamètre supérieur (jusqu’à 1219,2 mm) et de tuyaux/tubes sans soudure (jusqu’à 168,3 mm) », ont déclaré des sources.

Les requêtes par courrier électronique envoyées à la société et à SMC Capital sont restées sans réponse jusqu’à l’heure de la presse mardi. VPTL est un fabricant et exportateur de tubes et tuyaux en acier inoxydable dans le pays, avec six ans d’expérience dans la fabrication de produits tubulaires en acier inoxydable dans deux grandes catégories, à savoir les tubes/tuyaux sans soudure et les tubes/tuyaux soudés.

Elle fournit en outre ses produits dans plus de 23 pays à l’échelle internationale, selon les informations disponibles sur le site Web de la société. L’entreprise fabrique principalement cinq gammes de produits : des tubes d’échangeur de chaleur et de haute précision en acier inoxydable, des tubes hydrauliques et d’instrumentation en acier inoxydable, des tubes sans soudure en acier inoxydable, des tubes soudés en acier inoxydable et des tubes caissons en acier inoxydable.

Elle fournit en outre ses produits pour des applications dans divers secteurs, notamment la chimie, l’ingénierie, les engrais, les produits pharmaceutiques, l’énergie, la transformation des aliments, le papier, le pétrole et le gaz. Le revenu total de la société au cours de l’exercice 2021 s’élevait à 309,33 crores de Rs, tandis que le bénéfice net s’élevait à 23,63 crores de Rs.

