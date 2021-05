Venus Williams sur le tennis, être plus audacieuse et sa nouvelle capsuile K-Swiss – WWD

Venus Williams est devenue encore plus audacieuse.

La star du tennis – qui a dit qu’elle avait hâte de jouer devant de vrais fans cette saison de tennis – dévoile sa deuxième collaboration de vêtements et de chaussures avec K-Swiss aujourd’hui et elle est plus colorée et polyvalente que la première.

Williams, âgé de 40 ans, est actuellement classé 102e par l’Association mondiale de tennis et a remporté sept titres du Grand Chelem, cinq championnats de Wimbledon et quatre médailles d’or olympiques.

En plus de son style de vie EleVen by Venus Williams et de sa marque de vêtements de sport avant-gardiste, Williams possède une entreprise de design d’intérieur commercial et résidentiel à service complet, V Starr, et la société de protéines végétales Happy Viking.

Pendant des années, Williams a été un ardent défenseur de la promotion de l’équité salariale dans le monde du tennis et a dévoilé en mars l’initiative «Privilege Tax» en collaboration avec EleVen by Venus Williams pour sensibiliser les consommateurs à l’inégalité salariale et collecter des fonds pour Girls Inc. of Greater Los Angeles.

La nouvelle capsule en édition limitée K-Swiss x EleVen by Venus Williams, appelée «Glow Up», sera disponible à l’achat sur k-swiss.com et elevenbyvenuswilliams.com. Dans l’ensemble, il y a des touches de teinture tie-dye et de teintes irisées ensoleillées de rose vif et de perle.

Parmi les pièces figurent le All That Shimmers Sports Tank en rose soleil pour 69 $; le Light It Up Short en aluminium irisé pour 75 $ et le legging Sparklette en rose soleil pour 99 $. Il y a aussi un sweat à capuche Palms en blanc brillant pour 109 $ et un short Sideline Snap en blanc brillant pour 75 $. Les chaussures incluent le K-Swiss Court Traymore pour 90 $ et le K-Swiss Ultrashot pour 150 $.

WWD a fait une séance de questions-réponses avec Williams à propos de la deuxième édition de la collaboration et de ce qu’elle attend avec impatience cette année.

WWD: Qu’avez-vous appris de votre expérience de travail avec K-Swiss?

Vénus Williams: J’étais tellement excité de collaborer à nouveau avec K-Swiss sur la collection «Glow Up»! La marque a une approche tellement unique et créative, alors j’adore travailler avec eux pour créer de nouveaux et magnifiques basiques de garde-robe. Ils célèbrent vraiment le processus de conception, qui est un rêve pour quelqu’un comme moi qui aime collaborer et créer.

WWD: En quoi cette capsule diffère-t-elle de ce que vous avez fait avec EleVen?

VW: Il est important que toutes nos collections EleVen by Venus soient super polyvalentes, mais je pense que cette collection particulière est encore plus polyvalente que d’autres. Notre veste «Fly Away» de perles irisées est une pièce qui peut être portée avec désinvolture avec une paire de leggings EleVen by Venus et des baskets K-Swiss, ou elle peut être agrémentée d’une paire de jeans skinny foncés et de talons aiguilles pour une soirée avec les filles. Les deux options sont des looks de tueur et c’est ce que nous recherchions: audace et polyvalence.

WWD: Comment avez-vous élargi la collaboration et quel est votre point de vue et esthétique avec cette nouvelle collection?

VW: Avec cette collection, il était important pour nous de créer des pièces qui respirent davantage la confiance, que ce soit à travers une veste audacieuse ou des baskets à la fois sportives et élégantes. Les pièces sont toutes conçues avec une attitude qui encourage les femmes à embrasser leur authenticité et leur meilleur et à s’efforcer d’être un 11 sur 10 chaque jour.

WWD: Quelles étaient certaines des exigences de conception nécessaires pour que la collection puisse être utilisée à des fins de performance?

VW: Nous voulions absolument que cette collection présente des pièces à la fois aux designs élégants et au confort intégré, tout en veillant à ce que les femmes se sentent au mieux de leur forme. Il était important pour la collection de représenter la confiance, l’individualité et la polyvalence tout en incarnant à la fois les marques K-Swiss et EleVen by Venus.

WWD: Comment avez-vous utilisé la couleur dans la collection?

VW: Nous voulions vraiment ajouter des touches de couleur pour cette collection, d’autant plus que l’été approche à grands pas. Ne vous méprenez pas – j’aime les couleurs classiques comme le blanc et le noir, mais l’ajout d’une touche est si important et peut rehausser n’importe quel look. La collection comprend plusieurs pièces aux teintes irisées ensoleillées de rose vif et de perle, qui, à mon avis, sont des couleurs estivales si amusantes et vibrantes.

WWD: Quels détails spécifiques et intéressants avez-vous incorporés dans les looks performance et lifestyle?

VW: Toutes les pièces de la collection sont super polyvalentes. Je voulais que les pièces soient quelque chose qui puisse être porté pendant un entraînement intense ou tout en se relaxant à la maison. Avec le monde qui dit rouvrir lentement, je sais que je peux porter ces looks soit sur le court pendant les tournois cet été, soit lorsque je me détends à la maison et que je veux juste être confortable, mais élégant.

WWD: Qui est le client de cette collection?

VW: Cette collection s’adresse à toute femme qui s’efforce de devenir la meilleure version d’elle-même. Avec toutes mes gammes EleVen, notre objectif est d’aider les femmes à atteindre leurs objectifs, que ce soit sur le court, au gymnase ou dans tout autre aspect de la vie. Une belle tenue peut remonter le moral et aider à motiver, nous voulons donc que nos pièces inspirent les femmes à continuer à travailler pour devenir meilleures que leurs meilleures.

WWD: Qu’est-ce qui différencie cette gamme de ce qui existe déjà sur le marché?

VW: J’adore que cette collection soit une torsion des classiques. K-Swiss est intemporel et emblématique, et chez EleVen, nous aimons jouer avec les motifs et les couleurs, alors nous avons pris ces qualités et les avons fusionnées pour créer des looks frais et contemporains.

WWD: Que pensez-vous de la prochaine saison de tournois?

VW: J’adore concourir, donc je suis très heureux que les tournois commencent à revenir à la normale. Les fans commencent également à être autorisés à revenir, ce qui fait une grande différence. Mes fans sont d’énormes motivateurs pour moi. Je veux toujours les rendre fiers, donc les retrouver dans les gradins est vraiment excitant.

WWD: Quelles pièces de la gamme vous intéressent le plus?

VW: Je suis obsédé par le «All That Shimmers Sports Tank» et le legging «Sparklette» en rose soleil. C’est une touche de couleur magnifique, douce comme du beurre et le look estival parfait. J’adore tout à ce sujet.

WWD: Avec l’ouverture du monde, qu’espérez-vous pouvoir faire à nouveau?

VW: Tant de choses! Personnellement, j’ai hâte d’aller à nouveau à un concert. J’adore la musique et j’adore danser, donc une fois que ce sera en sécurité, je serai certainement sur la scène musicale live.