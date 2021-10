Venusaur Meilleurs éléments de construction et de conservation de faisceaux solaires

Le nouveau build de dégâts insensés de Venusaur. Brûlez les ennemis et gravissez les échelons.

Venusaur est un choix brillant pour le rôle de l’attaquant dans le jeu et probablement un Pokémon de niveau A. Dans le nouveau patch Halloween, que nous avons mis en évidence ici, vous pouvez voir que Venusaur a été buffé et nerfé simultanément. Les changements ont obligé de nombreux joueurs à jouer au Pokémon dans un style unique en utilisant le faisceau solaire à son plein potentiel.

Le nouveau style de jeu et le nouveau moveet de Venusaur

Nous jouions généralement à Venusaur avec la construction Petal Dance où le Pokémon se précipitait en vitesse et infligeait des dégâts aux ennemis proches. Cette capacité irait très bien avec Giga Drain ou Sludge Bomb. Cependant, après le nerf de Giga Drain, beaucoup sont réticents à prendre Petal Dance avec lui et à suivre la construction habituelle. Giga Drain est toujours viable, mais le buff de Solar Beam est trop important pour être ignoré. Venusaur est maintenant devenu un tireur d’élite à longue portée, infligeant d’immenses dégâts à longue portée.

Le nouveau moveet comprend la capacité de bombe Sludge, qui ralentit la vitesse de déplacement de l’ennemi et aide à viser Solar Beam, que vous prendrez comme premier choix par rapport à Petal Dance.

Nouveaux objets en attente



Donner à Venusaur tous les objets d’attaque spéciale puisqu’il s’agit d’un Pokémon d’attaque spéciale est un mauvais concept. Venusaur est spongieux et sans Petal Dance, il n’a pas d’échappatoire. Par conséquent, il est essentiel de poser vos attaques et de rester à distance tout en le faisant. L’utilisation de Focus Band permet de récupérer rapidement les HP perdus et aide pendant les combats. Buddy Barrier est un autre joyau d’un objet sur Venusaur et l’aide à rester en vie dans des combats d’équipe intenses. Cela aide à donner un bouclier non seulement à vous, mais à vos coéquipiers à proximité lors d’un combat. Enfin, Muscle Band est un objet fabuleux qui augmente vos dégâts de base et fait de vous un attaquant redoutable. Cependant, juste pour avoir une alternative pour un Pokémon d’attaque spéciale, vous pouvez également utiliser Choice Specs au lieu de Muscle Band pour améliorer encore plus ces mouvements.

Image caractéristique : Pokemon Unite