Ver para creer! Plaça de inducción Teka rebajada al 33%

La cocina es una disciplina que cada vez requiere de una mayor preparación. Al menos, si queremos sacar platos ricos y elaborados de una forma eficiente. Pero si eres un manaza en la cocina, no desesperes, porque cada vez hay más electrodomésticos y herramientas pensados ​​para hacernos la vida más fácil en los fogones. Sin ir más lejos, esta placa de inducción Teka IBF 63 BK200 te permitirá cocinar recetas elaboradas de una forma rápida y sencilla.

Si nunca a probado una cocina de inducción, solo decirte que están pensadas para que cualquiera pueda utilizarlas. Su sistema es del todo sencillo, por no hablar de que cuenta con todos los systèmes de sécurité possibles. Si el menaje no está en contacto con el fuego, este no transmitirá calor, por lo que nos ahorrará más de un dgusto.

Estas placas también cuentan con temporisateur para que podamos dejar nuestros guisos palpitando mientras nos relajamos o dedicamos tiempo a la familia. Como decimos, esta placa de inducción Teka IBF 63 BK200 está diseñada únicamente para hacerte la vida más fácil.

Una placa Teka que no requiere de instalación

Sabemos lo que estás pensando: que ni loco te vas a poner tú a instalar una nueva placa en tu cocina. Pues quítate esa preocupación de la cabeza, porque debes saber que esta placa de Teka no requiere de ningún tipo de instalación. De este modo, no tendrás que gastar más dinero contratando a ningún profesional que lo haga por ti.

Por otro lado, mencionar que cuenta con hasta 4 zones de cocinado que podremos ir combinando en función de nuestras necesidades y del tamaño de nuestro menaje. Concretamente, la placa incluye 3 zonas de cocinado y, a mayores, una zona flex que se adaptará a distintos tamaños de olla. De este modo, tampoco tendrás que preocuparte por renovar el menaje de tu cocina.

Las distintas zonas de cocción cuentan con potencias diferentes en función de la elaboración que tengamos en mano. Las potencias irán escalando desde los 1800W hasta los 3500, pasando por los 2600 y los 2800. Como verás, la versatilidad que ofrece esta placa de Teka es incomparable.

Systèmes de sécurité et de programmation

Otro aspecto a destacar son los diferentes sistemas de seguridad que incluye esta placa. Como decimos, las de inducción destacan por ser tremendamente eficientes y seguras. No por nada, este modelo de Teka cuenta con un bloqueo de seguridad, un sistema de desconexión automática y un indicador de calor résiduel. De este modo, no sufrirás ningún tipo de accidente, así como los pequeños que pueda haber rondando por la casa.

Y por si fuera poco, esta placa de inducción es muy sencilla de utilizar. Le panneau de contrôle est simple et intuitif et offre des fonctionnalités telles que le curseur de contrôle tactile pour qu’il n’y ait pas d’indications minimales à subir et à baisser la température du feu.

Por si fuera poco, esta placa de Teka está rebajada en un 33% dans la tenue en ligne de El Corte Inglés. Y viendo las prestaciones que ofrece, la verdad es que es para pensárselo. Por no hablar de los más de 180€ que puedes ahorrar en tu compra.