Vera ajoute trois points après avoir dépassé Unión Puerto (6-0)

28/06/2021 à 9h06 CEST

le Véra a obtenu les trois derniers points de la compétition après avoir battu le Port de l’Union 6-0 ce samedi au Nouveau Salvador Ledesma. le Véra est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à la Guide DU. Du côté de l’équipe visiteuse, le Port de l’Union est venu de battre 2-0 à domicile à Tacoronte athlétique lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’ensemble Veratense est deuxième, tandis que le Port de l’Union C’est d’abord après la fin du match.

La rencontre a commencé face à face pour lui Véra, qui a tiré le coup de canon sur le Nouveau Salvador Ledesma avec un peu de Changer quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1. Ensuite, une nouvelle occasion a augmenté le score des hôtes grâce à un but de Adam dans la minute 3 pour établir 2-0 pour le Véra. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score à la 10e minute avec un but de Mehdi. L’équipe de Veratense s’est de nouveau jointe, augmentant le score avec un but de Manu Pestano à la 27e minute, terminant la première mi-temps avec un 4-0 à la lumière.

La deuxième partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui Véra, qui a prolongé des distances avec un but de Guti à 51 minutes. Plus tard, l’équipe locale a marqué, ce qui a augmenté les différences établissant le 6-0 grâce à un but de Omar à la 79e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 6-0.

En ce moment, le Véra il lui reste 42 points et le Port de l’Union avec 45 points.

Fiche techniqueVéra :Arrocha, Chapi, Mehdi, Jon Erik, Zeben, Jorge Hernández, Andy, Barroso, Guti, Adán et MudaPort de l’Union :Paco, Borja Granda, Amine, Teto, Gracia, Iván Sánchez, Rubén, Samuel, Sandro, Sesma et AiramStade:Nouveau Salvador LedesmaButs:Muda (1-0, min. 1), Adán (2-0, min. 3), Mehdi (3-0, min. 10), Manu Pestano (4-0, min. 27), Guti (5-0 , min. 51) et Omar (6-0, min. 79)