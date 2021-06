Vera bat l’UD Guía 0-2

in

20/06/2021 à 9h04 CEST

le Véra joué et a gagné 0-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier dans le Octavio Estévez. La Guide DU voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Tacoronte athlétique par un score de 4-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Véra a récolté un nul nul contre le Villa Santa Brígida, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce bon résultat, l’équipe Veratense est deuxième, tandis que le Guider Il est cinquième en fin de match.

La première partie du match a bien commencé pour lui Véra, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Ésaü, terminant ainsi la première période avec le score de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Veratense, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Ferdinand quelques instants avant le coup de sifflet final, en 93, terminant le match avec un résultat final de 0-2.

Avec ce résultat, le Guider reste avec 35 points et le Véra obtenir 39 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe de Moïse Diaz affrontera contre Ibarra, Pendant ce temps, il Véra Adonay Martín sera mesuré contre lui Port de l’Union.

Fiche techniqueGuide DU :Juan Carlos, Roberto, Maceo, Mejias, Ruben Mendoza, Jesús Farías, Alberto, Alexander Martel, Rubio, Brayan Fajardo et NachoVéra :Edwing, Chapi, Gonzalez, Guti, Makana, Esaü, Adán, Barroso, Andy, Jon Erik et ZebenStade:Octavio EstévezButs:Esaü (0-1, min. 44) et Fernando (0-2, min. 93)