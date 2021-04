Vera et l’Atlético Victoria se sont partagés les points après leur match nul 1-1

13/04/2021 à 23:06 CEST

le Vera et le Athlétique Victoria à égalité à un lors du match de ce mardi Nouveau Salvador Ledesma. le Vera est venu à la rencontre avec des esprits renforcés après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Ibarra. Pour sa part, Athlétique Victoria perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Courrier de livraison. Après le résultat obtenu, l’équipe Veratense est septième après la fin du match, tandis que le Athlétique Victoria est le neuvième.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Athlétique Victoria, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Dani Muni à 58 minutes. L’équipe locale est à égalité grâce à l’objectif de Chapi à 71 minutes, terminant ainsi le match avec un score de 1-1 à la lumière.

Dans le duel joué dans le Nouveau Salvador Ledesma, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du duel. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Makana (2 jaunes), par l’équipe locale.

Avec cette cravate, le Vera il a été placé à la septième place du tableau avec 24 points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Pour sa part, Athlétique Victoria avec ce point il était en neuvième position avec 21 points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF en fin de match.

Le prochain engagement de la première phase de la troisième division pour le Vera est contre lui Buzanada, Pendant ce temps, il Athlétique Victoria fera face au Ténérife B.

Fiche techniqueVera:Edwing, Zeben, Gonzalez, Jon Erik, Makana, Guti, Barroso, Adán, Muda, Jorge Hernández et AndyAthlétique Victoria:Álex, Dani Hernández, Tarife, Martin, Salva, Dani Muni, Ivan Marrero, Iray, Juanqui, Pablo et Adrián PlazaStade:Nouveau Salvador LedesmaButs:Dani Muni (0-1, min.58) et Chapi (1-1, min.71)