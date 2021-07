Vera Whole Health, basée à Seattle, vend une participation majoritaire à une société de capital-investissement

Le PDG de Vera Whole Health, Ryan Schmid. (Vera Whole Health Photo)

La société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice a acquis une participation majoritaire dans la startup Vera Whole Health basée à Seattle, ont annoncé les sociétés aujourd’hui. L’accord valorise Vera à 400 millions de dollars.

Vera s’associe à des employeurs pour offrir des « santé primaire avancée » par le biais d’une équipe intégrée de médecins de soins primaires, d’infirmières et de coachs en santé dans des cliniques souvent situées à proximité des espaces de travail.

L’entreprise utilise un modèle de soins de santé de plus en plus populaire : elle facture une cotisation mensuelle et par personne. L’approche simplifie la facturation et modifie les incitations dans le système médical, avec son approche de rémunération à l’acte et une communication fragmentée entre les spécialistes et les prestataires de soins primaires.

Le partenariat s’ajoutera au portefeuille de sociétés de soins de santé de CD&R, qui comprend deux sociétés axées de la même manière sur les soins primaires : Agilon Health et Millennium Physician Group.

Vera n’a cessé de se développer depuis sa fondation en 2008, et dispose désormais d’un réseau de centres de santé dans dix États. Ses clients comprennent le Seattle Children’s Hospital, le Baylor College of Medicine et la Fondation Bill et Melinda Gates. Avant l’accord, Vera avait levé un total de 76 millions de dollars.

“Nous pensons que Vera est à l’avant-garde d’un changement fondamental dans la manière dont l’expérience de soins de santé peut être organisée pour les employés grâce à un modèle de soins primaires responsabilisés”, a déclaré Ravi Sachdev, partenaire de CD&R, dans un communiqué annonçant l’accord.

En moyenne, les employeurs sous contrat avec Vera ont constaté une réduction de 10 à 25 % des coûts totaux des soins de santé et des taux de satisfaction des patients élevés de 4,7 sur 5, selon un communiqué de presse.

Vera « transforme fondamentalement la façon dont les soins de santé sont payés et fournis, afin que les résultats des gens s’améliorent et qu’ils économisent plus d’argent », a déclaré Ryan Schmid, PDG et président de Vera, dans une précédente interview avec ..

Schmid a cofondé Vera avec Patricia Diaz-Kismarton, Joel de Jong et Tom Norwood. Vera compte actuellement 453 employés.

Ron Williams, conseiller opérationnel des fonds CD&R, a assumé le rôle de président de Vera. Williams est l’ancien président-directeur général d’Aetna et l’actuel président d’agilon Health. De plus, Ravi Sachdev, partenaire CD&R et fondateur d’agilon health, a rejoint le conseil d’administration de Vera.