Vera Whole Health récolte 50 millions de dollars de la branche santé de JP Morgan Chase

Le PDG de Vera Whole Health, Ryan Schmid. (Vera Whole Health Photo)

Vera Whole Health, basée à Seattle, a levé 50 millions de dollars auprès de Morgan Health, la branche santé de JP Morgan Chase. L’annonce de jeudi fait suite à une acquisition majoritaire de Vera par une société de capital-investissement en juillet.

Vera s’associe à des employeurs pour fournir des soins de santé par le biais d’une équipe intégrée de médecins de soins primaires, d’infirmières et de coachs en santé dans des cliniques situées à proximité des espaces de travail.

L’entreprise facture des frais d’adhésion par mois et par personne, un modèle de soins de santé de plus en plus populaire. L’approche simplifie la facturation et modifie les incitations dans le système médical, avec son approche de rémunération à l’acte et une communication fragmentée entre les spécialistes et les prestataires de soins primaires.

Cet investissement est le premier de Morgan dans un modèle de soins de santé coordonné et soutiendra la croissance de Vera sur le marché des soins de santé parrainé par l’employeur. Morgan a également annoncé que Vera formera également un partenariat avec Central Ohio Primary Care, un grand groupe de soins de santé primaires appartenant à des médecins.

« Notre objectif avec ce premier investissement est de créer un modèle de soins de santé coordonné et solide, avec des soins primaires exceptionnels et de nouvelles façons d’aider les employés à naviguer dans un système de santé souvent très déconnecté », a déclaré Dan Mendelson, PDG de Morgan Health, qui rejoindra le Conseil d’administration de Véra.

L’investissement est la «première étape de Morgan Health pour commencer à mettre à l’échelle un modèle de soins coordonnés», pour ses employés et le marché au sens large, selon son communiqué de presse.