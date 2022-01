Vera Whole Health va acquérir Castlight cotée en bourse dans le cadre d’un accord de 370 millions de dollars

Le PDG de Vera Whole Health, Ryan Schmid. (Photo de Véra)

Vera Whole Health, basée à Seattle, s’associera à Castlight Health, une société cotée en bourse, acquérant toutes les actions en circulation de la société de données et de navigation sur les soins de santé basée à San Francisco pour environ 370 millions de dollars.

Vera s’associe à des employeurs pour fournir des soins de santé par le biais d’une cotisation mensuelle et par personne à ses clients, y compris le Seattle Children’s Hospital. Castlight fournit une plate-forme numérique pour la navigation dans les soins de santé, ainsi qu’une équipe d’experts cliniques et d’avantages sociaux.

Les actions de Castlight ont augmenté de plus de 20% mercredi.

La société combinée « accélérera la restructuration du marché de la santé pour se concentrer davantage sur la valeur », a déclaré le président de Vera, Ron Williams, dans un communiqué annonçant l’accord mercredi.

Williams est également le conseiller opérationnel des fonds Clayton, Dubilier & Rice, qui ont acquis une participation majoritaire dans Vera cet été et investiront jusqu’à 338 millions de dollars pour soutenir la transaction. Le géant de la santé et de l’assurance Anthem, client de Castlight, investira également dans la société combinée.

« Équiper nos équipes de soins primaires avancées et nos patients des capacités de navigation et d’engagement numériques de pointe de Castlight améliore notre capacité à réduire le coût total des soins tout en améliorant la santé sociale, mentale et physique de nos patients », a déclaré Ryan Schmid, PDG de Vera, fondateur l’entreprise en 2008.

L’accord devrait être finalisé au premier trimestre 2022. Une fois l’accord conclu, Castlight deviendra une société privée. Williams, l’ancien PDG d’Aetna, dirigera la société combinée en tant que président.