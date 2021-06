Vera Zvonareva arrache la place des trente-deuxièmes de finale à Marie Bouzkova

in

29/06/2021 à 14h30 CEST

Vera Zvonareva, russe, numéro 96 de la WTA, remportée lors de la 64e finale de Wimbledon par 7-5 et 6-4 à Marie Bouzkova, joueuse de tennis tchèque, numéro 52 de la WTA. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Les statistiques montrent que Zvonareva a réussi à casser le service 5 fois à son adversaire, obtenu 63% du premier service, commis 7 doubles fautes, réussissant à remporter 58% des points de service. Quant à la Tchèque, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a obtenu une efficacité de 69%, a commis une double faute et a réussi à remporter 54% des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre la trente-deuxième finale de la compétition, qui se terminera par l’affrontement entre le joueur de tennis russe et polonais. Iga Swiatek, numéro 9 et tête de série numéro 7.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se produit entre le 21 juin et le 11 juillet sur le gazon extérieur. Au total, 238 joueurs participent au championnat et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du tournoi et les invités.